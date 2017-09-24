Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Болгарией, Германия против Азербайджана и другие матчи

25 сентября на женском чемпионате Европы по волейболу пройдут заключительные матчи группового этапа. Сборная России сыграет с командой Болгарии.

В первых двух турах группы С Россия и Болгария одержали по две победы.

Чемпионат Европы

Женщины

Азербайджан/Грузия

Групповой этап

25 сентября

Группа C

Баку, Азербайджан

Россия — Болгария — 14.30

Турция — Украина — 19.00

Турнирное положение: Россия – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Болгария – 2-0 (4), Украина – 0-2 (2), Турция – 0-2 (1).

Группа A

Баку, Азербайджан

Германия — Азербайджан — 17.00

Турнирное положение: Азербайджан – 2-0 (6), Польша – 2-1 (5), Германия – 1-1 (4), Венгрия – 0-3 (0).