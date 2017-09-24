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    Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Болгарией, Германия против Азербайджана и другие матчи

    Теги чемпионат Европы жен сборная России жен результаты сборная Азербайджана жен сборная Турции жен сборная Болгарии жен сборная Германии жен сборная Украины жен

    25 сентября на женском чемпионате Европы по волейболу пройдут заключительные матчи группового этапа. Сборная России сыграет с командой Болгарии.

    В первых двух турах группы С Россия и Болгария одержали по две победы.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Азербайджан/Грузия

    Групповой этап

    25 сентября

    Группа C

    Баку, Азербайджан

    Россия — Болгария — 14.30

    Турция — Украина — 19.00

    Турнирное положение: Россия – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Болгария – 2-0 (4), Украина – 0-2 (2), Турция – 0-2 (1).

    Группа A

    Баку, Азербайджан

    Германия — Азербайджан — 17.00

    Турнирное положение: Азербайджан – 2-0 (6), Польша – 2-1 (5), Германия – 1-1 (4), Венгрия – 0-3 (0).

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