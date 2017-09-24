Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Болгарией, Германия против Азербайджана и другие матчи
25 сентября на женском чемпионате Европы по волейболу пройдут заключительные матчи группового этапа. Сборная России сыграет с командой Болгарии.
В первых двух турах группы С Россия и Болгария одержали по две победы.
Чемпионат Европы
Женщины
Азербайджан/Грузия
Групповой этап
25 сентября
Группа C
Баку, Азербайджан
Россия — Болгария — 14.30
Турция — Украина — 19.00
Турнирное положение: Россия – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Болгария – 2-0 (4), Украина – 0-2 (2), Турция – 0-2 (1).
Группа A
Баку, Азербайджан
Германия — Азербайджан — 17.00
Турнирное положение: Азербайджан – 2-0 (6), Польша – 2-1 (5), Германия – 1-1 (4), Венгрия – 0-3 (0).
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