Чемпионат Европы. 1-й тур. Россия победила Болгарию, Польша проиграла Сербии и другие матчи
24 августа в Польше стартовал мужской чемпионат Европы по волейболу. В первом туре сборная России победила Болгарию, Польша проиграла Сербии.
Чемпионат Европы
Польша
Групповой этап
1-й тур
Группа C
Краков
24 августа
Болгария – Россия – 0-3 (23:25, 20:25, 19:25)
Россия: Волков (12), Михайлов (12), Бережко (11), Вольвич (9), Куркаев (8), Гранкин (1), Жигалов (1).
Испания – Словения – 0-3 (25:27, 15:25, 16:25)
Турнирное положение: Россия – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Испания – 0-1 (0).
Группа А
Гданьск
24 августа
Финляндия – Эстония – 3-2 (25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:9)
Варшава
Польша – Сербия – 0-3 (22:25, 22:25, 20:25)
Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Финляндия – 1-0 (2), Эстония – 0-1 (1), Польша – 0-1 (0).
Группа B
Щечин
25 августа
Чехия – Словакия – 18.30
Германия – Италия – 21.30
Турнирное положение: Чехия – 0-0 (0), Словакия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0).
Группа D
Катовице
25 августа
Голландия – Турция – 18.30
Франция – Бельгия – 21.30
Турнирное положение: Франция – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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