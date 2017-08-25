Чемпионат Европы. 1-й тур. Россия победила Болгарию, Польша проиграла Сербии и другие матчи

24 августа в Польше стартовал мужской чемпионат Европы по волейболу. В первом туре сборная России победила Болгарию, Польша проиграла Сербии.

Чемпионат Европы

Польша

Групповой этап

1-й тур

Группа C

Краков

24 августа

Болгария – Россия – 0-3 (23:25, 20:25, 19:25)

Россия: Волков (12), Михайлов (12), Бережко (11), Вольвич (9), Куркаев (8), Гранкин (1), Жигалов (1).

Испания – Словения – 0-3 (25:27, 15:25, 16:25)

Турнирное положение: Россия – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Испания – 0-1 (0).

Группа А

Гданьск

24 августа

Финляндия – Эстония – 3-2 (25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:9)

Варшава

Польша – Сербия – 0-3 (22:25, 22:25, 20:25)

Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Финляндия – 1-0 (2), Эстония – 0-1 (1), Польша – 0-1 (0).

Группа B

Щечин

25 августа

Чехия – Словакия – 18.30

Германия – Италия – 21.30

Турнирное положение: Чехия – 0-0 (0), Словакия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0).

Группа D

Катовице

25 августа

Голландия – Турция – 18.30

Франция – Бельгия – 21.30

Турнирное положение: Франция – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.