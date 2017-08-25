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    Чемпионат Европы. 1-й тур. Россия победила Болгарию, Польша проиграла Сербии и другие матчи

    Теги чемпионат Европы сборная России результаты сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Болгарии сборная Германии сборная Испании сборная Словении сборная Словакии сборная Турции сборная Бельгии сборная Финляндии сборная Голландии сборная Эстонии сборная Чехии

    24 августа в Польше стартовал мужской чемпионат Европы по волейболу. В первом туре сборная России победила Болгарию, Польша проиграла Сербии.

    Чемпионат Европы

    Польша

    Групповой этап

    1-й тур

    Группа C

    Краков

    24 августа

    Болгария – Россия – 0-3 (23:25, 20:25, 19:25)

    Россия: Волков (12), Михайлов (12), Бережко (11), Вольвич (9), Куркаев (8), Гранкин (1), Жигалов (1).

    Испания – Словения – 0-3 (25:27, 15:25, 16:25)

    Турнирное положение: Россия – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Испания – 0-1 (0).

    Группа А

    Гданьск

    24 августа

    Финляндия – Эстония – 3-2 (25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:9)

    Варшава

    Польша – Сербия – 0-3 (22:25, 22:25, 20:25)

    Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Финляндия – 1-0 (2), Эстония – 0-1 (1), Польша – 0-1 (0).

    Группа B

    Щечин

    25 августа

    Чехия – Словакия – 18.30

    Германия – Италия – 21.30

    Турнирное положение: Чехия – 0-0 (0), Словакия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0).

    Группа D

    Катовице

    25 августа

    Голландия – Турция – 18.30

    Франция – Бельгия – 21.30

    Турнирное положение: Франция – 0-0 (0), Голландия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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