Гран-при (жен). Россия встретится с Китаем, Бразилия выиграла у Голландии и другие матчи
Сегодня на женском Гран-при по волейболу сборная России встретится с командой Китая.
Гран-при
Женщины
Предварительный раунд
3-я неделя
Группа G
Гонконг
22 июля
Япония – Сербия – 8.15
Китай – Россия – 10.45
Группа H
Бангкок, Таиланд
22 июля
Италия – Доминиканская Республика – 11.00
Турция – Таиланд – 14.00
Группа I
Куритиба, Бразилия
21 июля
Бразилия – Голландия – 3-1 (25:17, 25:14, 18:25, 19:25)
США – Бельгия – 3-1 (25:14, 16:25, 25:19, 26:24)
Турнирное положение: Сербия – 6 побед – 1 поражение (18 очков), США – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Голландия – 5-3 (15), Италия, Китай – по 5-2 (13), Доминиканская Республика – 4-3 (11), Япония – 4-3 (9), Россия – 2-5 (9), Таиланд – 1-6 (5), Турция – 1-6 (4), Бельгия – 0-7 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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