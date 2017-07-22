Сегодня на женском Гран-при по волейболу сборная России встретится с командой Китая.

Гран-при

Женщины

Предварительный раунд

3-я неделя

Группа G

Гонконг

22 июля

Япония – Сербия – 8.15

Китай – Россия – 10.45

Группа H

Бангкок, Таиланд

22 июля

Италия – Доминиканская Республика – 11.00

Турция – Таиланд – 14.00

Группа I

Куритиба, Бразилия

21 июля

Бразилия – Голландия – 3-1 (25:17, 25:14, 18:25, 19:25)

США – Бельгия – 3-1 (25:14, 16:25, 25:19, 26:24)

Турнирное положение: Сербия – 6 побед – 1 поражение (18 очков), США – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Голландия – 5-3 (15), Италия, Китай – по 5-2 (13), Доминиканская Республика – 4-3 (11), Япония – 4-3 (9), Россия – 2-5 (9), Таиланд – 1-6 (5), Турция – 1-6 (4), Бельгия – 0-7 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.