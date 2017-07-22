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    Гран-при (жен). Россия встретится с Китаем, Бразилия выиграла у Голландии и другие матчи

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    Сегодня на женском Гран-при по волейболу сборная России встретится с командой Китая.

    Гран-при

    Женщины

    Предварительный раунд

    3-я неделя

    Группа G

    Гонконг

    22 июля

    Япония – Сербия – 8.15

    Китай – Россия – 10.45

    Группа H

    Бангкок, Таиланд

    22 июля

    Италия – Доминиканская Республика – 11.00

    Турция – Таиланд – 14.00

    Группа I

    Куритиба, Бразилия

    21 июля

    Бразилия – Голландия – 3-1 (25:17, 25:14, 18:25, 19:25)

    США – Бельгия – 3-1 (25:14, 16:25, 25:19, 26:24)

    Турнирное положение: Сербия – 6 побед – 1 поражение (18 очков), США – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Голландия – 5-3 (15), Италия, Китай – по 5-2 (13), Доминиканская Республика – 4-3 (11), Япония – 4-3 (9), Россия – 2-5 (9), Таиланд – 1-6 (5), Турция – 1-6 (4), Бельгия – 0-7 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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