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    Гран-при (жен). Россия против Сербии, США победила Голландию и другие матчи

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    Сегодня на женском Гран-при по волейболу сборная России сыграет с сербками, которым разгромно проиграла в 1/4 финала Олимпийских игр.

    Гран-при

    Женщины

    Предварительный раунд

    3-я неделя

    Группа G

    Гонконг

    21 июля

    Сербия – Россия – 13.30

    Китай – Япония – 16.00

    Группа H

    Бангкок, Тайланд

    21 июля

    Италия – Турция – 3-1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30)

    Таиланд – Доминиканская Республика – 14.00

    Группа I

    Куритиба, Бразилия

    20 июля

    Бразилия – Бельгия – 3-0 (28:26, 25:19, 25:20)

    США – Голландия – 3-1 (25:15, 23:25, 28:26, 25:21)

    Турнирное положение: США – 5 побед – 2 поражения (16 очков), Голландия, Бразилия – по 5-2 (15), Сербия – 5-1 (15), Италия – 5-2 (13), Китай – 4-2 (10), Япония – 4-2 (9), Доминиканская Республика – 3-3 (9), Россия – 2-4 (9), Турция – 1-6 (4), Таиланд – 1-5 (4), Бельгия – 0-6 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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