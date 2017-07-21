Сегодня на женском Гран-при по волейболу сборная России сыграет с сербками, которым разгромно проиграла в 1/4 финала Олимпийских игр.

Гран-при

Женщины

Предварительный раунд

3-я неделя

Группа G

Гонконг

21 июля

Сербия – Россия – 13.30

Китай – Япония – 16.00

Группа H

Бангкок, Тайланд

21 июля

Италия – Турция – 3-1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30)

Таиланд – Доминиканская Республика – 14.00

Группа I

Куритиба, Бразилия

20 июля

Бразилия – Бельгия – 3-0 (28:26, 25:19, 25:20)

США – Голландия – 3-1 (25:15, 23:25, 28:26, 25:21)

Турнирное положение: США – 5 побед – 2 поражения (16 очков), Голландия, Бразилия – по 5-2 (15), Сербия – 5-1 (15), Италия – 5-2 (13), Китай – 4-2 (10), Япония – 4-2 (9), Доминиканская Республика – 3-3 (9), Россия – 2-4 (9), Турция – 1-6 (4), Таиланд – 1-5 (4), Бельгия – 0-6 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.