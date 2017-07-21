Гран-при (жен). Россия против Сербии, США победила Голландию и другие матчи
Сегодня на женском Гран-при по волейболу сборная России сыграет с сербками, которым разгромно проиграла в 1/4 финала Олимпийских игр.
Гран-при
Женщины
Предварительный раунд
3-я неделя
Группа G
Гонконг
21 июля
Сербия – Россия – 13.30
Китай – Япония – 16.00
Группа H
Бангкок, Тайланд
21 июля
Италия – Турция – 3-1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30)
Таиланд – Доминиканская Республика – 14.00
Группа I
Куритиба, Бразилия
20 июля
Бразилия – Бельгия – 3-0 (28:26, 25:19, 25:20)
США – Голландия – 3-1 (25:15, 23:25, 28:26, 25:21)
Турнирное положение: США – 5 побед – 2 поражения (16 очков), Голландия, Бразилия – по 5-2 (15), Сербия – 5-1 (15), Италия – 5-2 (13), Китай – 4-2 (10), Япония – 4-2 (9), Доминиканская Республика – 3-3 (9), Россия – 2-4 (9), Турция – 1-6 (4), Таиланд – 1-5 (4), Бельгия – 0-6 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.