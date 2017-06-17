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    Мужская сборная России выиграла у США впервые с 2014 года

    Теги сборная России Мировая лига сборная США

    Сегодня мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США в рамках третьей недели Мировой лиги (3:2).

    Россияне одержали первую победу над представителями США впервые с 2014 года, прервав серию из шести поражений подряд. Последняя встреча команд состоялась на прошлой неделе на этапе Мировой лиги во Франции, тогда американцы выиграли со счетом 3-0.

    Напомним, что матч, который проходил сегодня в польской Лодзи, завершился победой россиян на тай-брейке.

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