Мужская сборная России выиграла у США впервые с 2014 года

Сегодня мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США в рамках третьей недели Мировой лиги (3:2).

Россияне одержали первую победу над представителями США впервые с 2014 года, прервав серию из шести поражений подряд. Последняя встреча команд состоялась на прошлой неделе на этапе Мировой лиги во Франции, тогда американцы выиграли со счетом 3-0.

Напомним, что матч, который проходил сегодня в польской Лодзи, завершился победой россиян на тай-брейке.