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    Мировая лига. Россия против США, Аргентина сыграет с Бразилией и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    Сегодня пройдут очередные матчи в рамках третьей недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия встретится с командой США.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    3-я неделя

    17 июня

    Лодзь, Польша

    США – Россия – 18.25

    Польша – Иран – 21.25

    Антверпен, Бельгия

    Франция – Канада – 18.10

    Италия – Бельгия –  21.10

    Кордоба, Аргентина

    Болгария – Сербия – 22.10

    18 июня

    Аргентина – Бразилия – 1.10

    Турнирное положение: Франция – 19 (7), Сербия – 17 (7), Бразилия – 16 (7), Бельгия – 11 (7), США – 10 (7), Россия – 9 (7), Польша – 9 (7), Канада – 9 (7), Болгария – 8 (7), Иран – 7 (7), Италия – 6 (7), Аргентина – 5 (7).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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