Сегодня пройдут очередные матчи в рамках третьей недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия встретится с командой США.

Мировая лига

Мужчины

Интерконтинентальный раунд

3-я неделя



17 июня

Лодзь, Польша

США – Россия – 18.25

Польша – Иран – 21.25

Антверпен, Бельгия

Франция – Канада – 18.10

Италия – Бельгия – 21.10

Кордоба, Аргентина

Болгария – Сербия – 22.10

18 июня

Аргентина – Бразилия – 1.10

Турнирное положение: Франция – 19 (7), Сербия – 17 (7), Бразилия – 16 (7), Бельгия – 11 (7), США – 10 (7), Россия – 9 (7), Польша – 9 (7), Канада – 9 (7), Болгария – 8 (7), Иран – 7 (7), Италия – 6 (7), Аргентина – 5 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.