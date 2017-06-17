Мировая лига. Россия против США, Аргентина сыграет с Бразилией и другие матчи
Сегодня пройдут очередные матчи в рамках третьей недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия встретится с командой США.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
3-я неделя
17 июня
Лодзь, Польша
США – Россия – 18.25
Польша – Иран – 21.25
Антверпен, Бельгия
Франция – Канада – 18.10
Италия – Бельгия – 21.10
Кордоба, Аргентина
Болгария – Сербия – 22.10
18 июня
Аргентина – Бразилия – 1.10
Турнирное положение: Франция – 19 (7), Сербия – 17 (7), Бразилия – 16 (7), Бельгия – 11 (7), США – 10 (7), Россия – 9 (7), Польша – 9 (7), Канада – 9 (7), Болгария – 8 (7), Иран – 7 (7), Италия – 6 (7), Аргентина – 5 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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