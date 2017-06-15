Мировая лига. Россия в гостях у Польши и другие матчи
Сегодня стартует третья неделя мужской волейбольной Мировой лиги. Россия сыграет с Польшей.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
3-я неделя
Группа H
Катовице, Польша
15 июня
Иран – США – 18.25
Польша – Россия – 21.25
Группа I
Антверпен, Бельгия
16 июня
Италия – Франция – 18.10
Бельгия – Канада – 21.10
Группа G
Кордоба, Аргентина
17 июня
Бразилия – Болгария – 0.10
Аргентина – Сербия – 3.10
Турнирное положение: Франция – 18 (6), Сербия – 15 (6), Бразилия – 13 (6), Бельгия – 10 (6), Польша – 9 (6), Болгария – 8 (6), США – 7 (6), Канада – 7 (6), Иран – 7 (6), Россия – 6 (6), Италия – 4 (6), Аргентина – 4 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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