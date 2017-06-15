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    Мировая лига. Россия в гостях у Польши и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    Сегодня стартует третья неделя мужской волейбольной Мировой лиги. Россия сыграет с Польшей.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    3-я неделя

    Группа H

    Катовице, Польша

    15 июня

    Иран – США – 18.25

    Польша – Россия – 21.25

    Группа I

    Антверпен, Бельгия

    16 июня

    Италия – Франция – 18.10

    Бельгия – Канада – 21.10

    Группа G

    Кордоба, Аргентина

    17 июня

    Бразилия – Болгария – 0.10

    Аргентина – Сербия – 3.10

    Турнирное положение: Франция – 18 (6), Сербия – 15 (6), Бразилия – 13 (6), Бельгия – 10 (6), Польша – 9 (6), Болгария – 8 (6), США – 7 (6), Канада – 7 (6), Иран – 7 (6), Россия – 6 (6), Италия – 4 (6), Аргентина – 4 (6).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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