Мировая лига. Россия против Италии и другие матчи
11 июня пройдут заключительные матчи второй недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия встретится с командой Италии.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
2-я неделя
Группа F
По, Франция
Россия – Италия – 16.30
Франция – США – 19.30
Тегеран, Иран
Сербия – Бельгия –16.40
Иран – Аргентина – 19.40
Группа E
Варна, Болгария
Польша – Канада – 16.40
Бразилия – Болгария – 20.40
Турнирное положение: Франция – 15 (5), Бразилия – 13 (5), Сербия – 12 (5), Бельгия – 10 (5), США – 7 (5), Канада – 7 (5), Польша – 6 (5), Болгария – 5 (5), Иран – 5 (5), Россия – 4 (5), Италия – 3 (5), Аргентина – 3 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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