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    Мировая лига. Россия против Италии и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    11 июня пройдут заключительные матчи второй недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия встретится с командой Италии.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    2-я неделя

    Группа F

    По, Франция

    Россия – Италия – 16.30

    Франция – США – 19.30

    Тегеран, Иран

    Сербия – Бельгия –16.40

    Иран – Аргентина – 19.40

    Группа E

    Варна, Болгария

    Польша – Канада – 16.40

    Бразилия – Болгария – 20.40

    Турнирное положение: Франция – 15 (5), Бразилия – 13 (5), Сербия – 12 (5), Бельгия – 10 (5), США – 7 (5), Канада – 7 (5), Польша – 6 (5), Болгария – 5 (5), Иран – 5 (5), Россия – 4 (5), Италия – 3 (5), Аргентина – 3 (5).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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