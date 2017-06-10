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    Мировая лига. Россия сыграет с США, Франция примет Италию и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    Сегодня пройдут матчи второй недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия сыграет с США.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    2-я неделя

    Группа F

    По, Франция

    США – Россия – 18.30

    Франция – Италия – 21.30

    Группа D

    Тегеран, Иран

    Бельгия – Аргентина – 16.40

    Иран – Сербия – 19.40

    Группа E

    Варна, Болгария

    Бразилия – Польша – 16.40

    Канада – Болгария – 20.40

    Турнирное положение: Франция – 12 (4), Бразилия – 10 (4), Сербия – 9 (4), Бельгия – 8 (4), Польша – 6 (4), Болгария – 5 (4), Иран – 5 (4), Канада – 4 (4), США – 4 (4), Россия – 4 (4), Италия – 3 (4), Аргентина – 2 (4).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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