Сегодня пройдут матчи второй недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия сыграет с США.

Мировая лига

Мужчины

Интерконтинентальный раунд

2-я неделя

Группа F

По, Франция

США – Россия – 18.30

Франция – Италия – 21.30

Группа D

Тегеран, Иран

Бельгия – Аргентина – 16.40

Иран – Сербия – 19.40

Группа E

Варна, Болгария

Бразилия – Польша – 16.40

Канада – Болгария – 20.40

Турнирное положение: Франция – 12 (4), Бразилия – 10 (4), Сербия – 9 (4), Бельгия – 8 (4), Польша – 6 (4), Болгария – 5 (4), Иран – 5 (4), Канада – 4 (4), США – 4 (4), Россия – 4 (4), Италия – 3 (4), Аргентина – 2 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.