Мировая лига. Россия сыграет с США, Франция примет Италию и другие матчи
Сегодня пройдут матчи второй недели мужской волейбольной Мировой лиги. Россия сыграет с США.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
2-я неделя
Группа F
По, Франция
США – Россия – 18.30
Франция – Италия – 21.30
Группа D
Тегеран, Иран
Бельгия – Аргентина – 16.40
Иран – Сербия – 19.40
Группа E
Варна, Болгария
Бразилия – Польша – 16.40
Канада – Болгария – 20.40
Турнирное положение: Франция – 12 (4), Бразилия – 10 (4), Сербия – 9 (4), Бельгия – 8 (4), Польша – 6 (4), Болгария – 5 (4), Иран – 5 (4), Канада – 4 (4), США – 4 (4), Россия – 4 (4), Италия – 3 (4), Аргентина – 2 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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