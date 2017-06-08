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    Мировая лига. Россия встретится с Францией, Италия против США и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии Мировая лига сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Бельгии сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана

    9 июня стартует вторая неделя мужской волейбольной Мировой лиги. Сборная России встретится с командой Франции.

    Мировая лига

    Мужчины

    Интерконтинентальный раунд

    2-я неделя

    Группа F

    По, Франция

    Франция – Россия – 21.30

    Италия – США – 18.30

    Группа D

    Тегеран, Иран

    Сербия – Аргентина – 16.40

    Иран – Бельгия – 19.40

    Группа E

    Варна, Болгария

    Канада – Бразилия – 16.10

    Болгария – Польша – 19.10

    Турнирное положение: Франция – 9 (3), Бразилия – 7 (3), Бельгия – 7 (3), Сербия – 6 (3), Польша – 5 (3), Канада – 4 (3), Россия – 4 (3), Италия – 3 (3), Болгария – 3 (3), Иран – 3 (3), Аргентина – 2 (3), США – 1 (3).

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