Мировая лига. Россия встретится с Францией, Италия против США и другие матчи
9 июня стартует вторая неделя мужской волейбольной Мировой лиги. Сборная России встретится с командой Франции.
Мировая лига
Мужчины
Интерконтинентальный раунд
2-я неделя
Группа F
По, Франция
Франция – Россия – 21.30
Италия – США – 18.30
Группа D
Тегеран, Иран
Сербия – Аргентина – 16.40
Иран – Бельгия – 19.40
Группа E
Варна, Болгария
Канада – Бразилия – 16.10
Болгария – Польша – 19.10
Турнирное положение: Франция – 9 (3), Бразилия – 7 (3), Бельгия – 7 (3), Сербия – 6 (3), Польша – 5 (3), Канада – 4 (3), Россия – 4 (3), Италия – 3 (3), Болгария – 3 (3), Иран – 3 (3), Аргентина – 2 (3), США – 1 (3).
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