В хорватском Осиеке проходит квалификация женского чемпионата мира 2018 года по волейболу. Сегодня сборная России в трех сетах победила Венгрию и отобралась на ЧМ.

Чемпионат мира

Квалификация

Осиек, Хорватия



Женщины

Группа А

1-й тур

31 мая

Россия – Австрия – 3-0 (25:14, 25:13, 25:15)

Россия: Парубец (9), Фролова (8), Воронкова (8), Кошелева (8), Гончарова (6), Фетисова (6), Заряжко (5), Ветрова (3), Полякова (1).

Греция – Венгрия – 3-2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:21, 15:13)

Грузия – Хорватия – 0-3 (26:28, 11:25, 18:25)

2-й тур

1 июня

Австрия – Венгрия – 3-2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12)

Россия – Грузия – 3-0 (25:8, 25:6, 25:13)

Россия: Кутюкова (10), Заряжко (9), Гончарова (8), Фролова (6), Фетисова (5), Воронкова (5), Полякова (5), Кошелева (4), Ефимова (3), Ветрова (1), Косьяненко (1).

Хорватия – Греция – 0-3 (21:25, 23:25, 18:25)

3-й тур

2 июня

Грузия – Австрия – 0-3 (14:25, 16:25, 14:25)

Греция – Россия – 1-3 (10:25, 26:24, 16:25, 23:25)

Россия: Гончарова (21), Заряжко (17), Фетисова (10), Кутюкова (10), Фролова (7), Воронкова (3), Кошелева (3), Косьяненко (3), Ветрова (1).

Венгрия – Хорватия – 3-2 (19:25, 30:32, 25:15, 25:21, 15:11)

4-й тур

3 июня

Грузия – Греция – 0-3 (13:25, 13:25, 14:25)

Россия – Венгрия – 3-0 (25:11, 25:21, 25:7)

Россия: Гончарова (32), Кошелева (22), Парубец (13), Фетисова (9), Заряжко (5), Косьяненко (3).

Австрия – Хорватия – 21.00

5-й тур

4 июня

Венгрия – Грузия – 16.00

Греция – Австрия – 18.30

Хорватия – Россия – 21.00

Турнирное положение: Россия – 12 (4), Греция – 8 (4), Австрия – 5 (3), Хорватия – 4 (3), Венгрия – 4 (4), Грузия – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Команда, занявшее первое место в группе, обеспечивает себе участие в ЧМ-2018. Команда, ставшая второй, поборется за путевку на турнир в третьем раунде отбора.