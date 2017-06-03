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    ЧМ-2018 (жен). Квалификация. Россия победила Венгрию и отобралась на чемпионат мира

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    В хорватском Осиеке проходит квалификация женского чемпионата мира 2018 года по волейболу. Сегодня сборная России в трех сетах победила Венгрию и отобралась на ЧМ.

    Чемпионат мира

    Квалификация

    Осиек, Хорватия

    Женщины

    Группа А

    1-й тур

    31 мая

    Россия – Австрия – 3-0 (25:14, 25:13, 25:15)

    Россия: Парубец (9), Фролова (8), Воронкова (8), Кошелева (8), Гончарова (6), Фетисова (6), Заряжко (5), Ветрова (3), Полякова (1).

    Греция – Венгрия – 3-2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:21, 15:13)

    Грузия – Хорватия – 0-3 (26:28, 11:25, 18:25)

    2-й тур

    1 июня

    Австрия – Венгрия – 3-2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12)

    Россия – Грузия – 3-0 (25:8, 25:6, 25:13)

    Россия: Кутюкова (10), Заряжко (9), Гончарова (8), Фролова (6), Фетисова (5), Воронкова (5), Полякова (5), Кошелева (4), Ефимова (3), Ветрова (1), Косьяненко (1).

    Хорватия – Греция – 0-3 (21:25, 23:25, 18:25)

    3-й тур

    2 июня

    Грузия – Австрия – 0-3 (14:25, 16:25, 14:25)

    Греция – Россия – 1-3 (10:25, 26:24, 16:25, 23:25)

    Россия: Гончарова (21), Заряжко (17), Фетисова (10), Кутюкова (10), Фролова (7), Воронкова (3), Кошелева (3), Косьяненко (3), Ветрова (1).

    Венгрия – Хорватия – 3-2 (19:25, 30:32, 25:15, 25:21, 15:11)

    4-й тур

    3 июня

    Грузия – Греция – 0-3 (13:25, 13:25, 14:25)

    Россия – Венгрия – 3-0 (25:11, 25:21, 25:7)

    Россия: Гончарова (32), Кошелева (22), Парубец (13), Фетисова (9), Заряжко (5), Косьяненко (3).

    Австрия – Хорватия – 21.00

    5-й тур

    4 июня

    Венгрия – Грузия – 16.00

    Греция – Австрия – 18.30

    Хорватия – Россия – 21.00

    Турнирное положение: Россия – 12 (4), Греция – 8 (4), Австрия – 5 (3), Хорватия – 4 (3), Венгрия – 4 (4), Грузия – 0 (4).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Команда, занявшее первое место в группе, обеспечивает себе участие в ЧМ-2018. Команда, ставшая второй, поборется за путевку на турнир в третьем раунде отбора.

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