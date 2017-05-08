Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал слова главного тренера «Газпром-Югры» Рафаэля Хабибуллина в адрес тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова.

«Огорчает, что руководитель и главный тренер клуба позволяет себя так вести. Причем такого клуба, который, по моему мнению, является паразитом российского волейбола. От него нет никакой пользы, и все это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший.

Мы соберем исполком, обсудим его выражения. Посмотрим, как руководство отнесется к этому», – рассказал Яременко.