Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Яременко: «Газпром-Югра» – паразит российского волейбола. От него нет никакой пользы, и все это связано с их тренером»

    Теги Локомотив Новосибирск чемпионат России Рафаэль Хабибуллин ВФВ Александр Яременко Пламен Константинов Газпром-Югра

    Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал слова главного тренера «Газпром-Югры» Рафаэля Хабибуллина в адрес тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова.

    «Огорчает, что руководитель и главный тренер клуба позволяет себя так вести. Причем такого клуба, который, по моему мнению, является паразитом российского волейбола. От него нет никакой пользы, и все это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший.

    Мы соберем исполком, обсудим его выражения. Посмотрим, как руководство отнесется к этому», – рассказал Яременко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться