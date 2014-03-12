Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Тюмень» уступила КПРФ и другие результаты

    Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Дина Тюмень Политех результаты Прогресс Сибиряк КПРФ Ухта Автодор

    Завершились матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу.  

    Мини-футбол

    Чемпионат России

    15-й тур

    6 марта

    Дина – Прогресс – 0:6 (0:3)

    7 марта

    Синара – Автодор – 7:1 (3:1)

    Политех – Газпром-Югра – 0:5 (0:1)

    Ухта – Сибиряк – 2:3 (1:2)

    8 марта

    Тюмень – КПРФ – 2:3 (1:1)

    10 марта

    Норильский никель – Новая генерация – перенесен

    Турнирное положение: Тюмень – 55 (23), Газпром-Югра – 54 (23), Сибиряк – 51 (23), КПРФ – 48 (23), Синара – 46 (23), Норильский никель – 38 (22), Прогресс – 35 (23), Новая генерация – 18 (20), Автодор – 13 (23), Политех – 12 (22), Ухта – 10 (23), Дина – 4 (20). 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться