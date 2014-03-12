Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Тюмень» уступила КПРФ и другие результаты

Завершились матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Мини-футбол
Чемпионат России
15-й тур
6 марта
Дина – Прогресс – 0:6 (0:3)
7 марта
Синара – Автодор – 7:1 (3:1)
Политех – Газпром-Югра – 0:5 (0:1)
Ухта – Сибиряк – 2:3 (1:2)
8 марта
Тюмень – КПРФ – 2:3 (1:1)
10 марта
Норильский никель – Новая генерация – перенесен
Турнирное положение: Тюмень – 55 (23), Газпром-Югра – 54 (23), Сибиряк – 51 (23), КПРФ – 48 (23), Синара – 46 (23), Норильский никель – 38 (22), Прогресс – 35 (23), Новая генерация – 18 (20), Автодор – 13 (23), Политех – 12 (22), Ухта – 10 (23), Дина – 4 (20).