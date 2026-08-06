Continental Futsal Championship. Россия разгромила Таиланд и одержала победу на турнире

Сборная России победила на турнире Continental Futsal Championship.

С 1 по 6 августа в Таиланде прошел международный турнир Continental Futsal Championship. Сборной России одержала итоговую победу.

В матче против Новой Зеландии российской команде присуждена техническая победа из-за отказа соперника от игры.

С 2022 года российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Continental Futsal Championship

Бангкок, Таиланд

1 августа, суббота

Россия – Вьетнам – 2:2 (1:0)

Голы России: Павлов (10), Пирогов (27).

3 августа, понедельник

Россия – Новая Зеландия – 3:0 (техн. победа)

5 августа, среда

Афганистан – Россия – 3:3 (1:1)

Голы России: Павлов (8), Рыночнов (26), Артем Ниязов (40).

6 августа, четверг

Таиланд – Россия – 1:7 (1:3)

Голы России: Москалев (2, 14), Понкратов (20, 28), Антошкин (22), Валеев (39), Пирогов (40).

Турнирное положение : Россия – 8 очков (4 игры) , Вьетнам – 8 (4), Таиланд – 7 (4), Афганистан – 4 (4), Новая Зеландия – 0 (4).