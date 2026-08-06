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  4. Continental Futsal Championship. Россия разгромила Таиланд и одержала победу на турнире

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Continental Futsal Championship. Россия разгромила Таиланд и одержала победу на турнире
Сборная России победила на турнире Continental Futsal Championship.

С 1 по 6 августа в Таиланде прошел международный турнир Continental Futsal Championship. Сборной России одержала итоговую победу.

В матче против Новой Зеландии российской команде присуждена техническая победа из-за отказа соперника от игры. 

С 2022 года российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Continental Futsal Championship

Бангкок, Таиланд

1 августа, суббота

Россия – Вьетнам – 2:2 (1:0)

Голы России: Павлов (10), Пирогов (27).

3 августа, понедельник

Россия – Новая Зеландия – 3:0 (техн. победа)

5 августа, среда

Афганистан – Россия – 3:3 (1:1)

Голы России: Павлов (8), Рыночнов (26), Артем Ниязов (40).

6 августа, четверг

Таиланд – Россия – 1:7 (1:3)

Голы России: Москалев (2, 14), Понкратов (20, 28), Антошкин (22), Валеев (39), Пирогов (40).

Турнирное положение: Россия – 8 очков (4 игры), Вьетнам – 8 (4), Таиланд – 7 (4), Афганистан – 4 (4), Новая Зеландия – 0 (4).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСборная России по мини-футболу
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Сборная Вьетнама по футзалу
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logoСборная Афганистана по футзалу

Комментарии

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Сборная Афганистана, звучит угрожающе
ОтветОлег Попов
Сборная Афганистана, звучит угрожающе
Главное - это сразу разминировать штрафную площадь соперника. А дальше уже не страшно.
ОтветОлег Попов
Сборная Афганистана, звучит угрожающе
Бомбическая сборная
Какой-то загадочный турнир, который особо не гуглится. Тут в комментах правильные вопросы задавали, про вид спорта. По факту это нормальный мини-футбол, признанный ФИФА. Если что, бывает ещё непризнанный футзал с отдельной оргструктурой, но у него нынче даже название отобрали.

По сабжу не очень понятно, почему сборная России играет вничью с Афганистаном и Вьетнамом. Глянул состав, он собран из клубов Суперлиги, то есть это не сборная водокачки.
Ответdimonivanov
Какой-то загадочный турнир, который особо не гуглится. Тут в комментах правильные вопросы задавали, про вид спорта. По факту это нормальный мини-футбол, признанный ФИФА. Если что, бывает ещё непризнанный футзал с отдельной оргструктурой, но у него нынче даже название отобрали. По сабжу не очень понятно, почему сборная России играет вничью с Афганистаном и Вьетнамом. Глянул состав, он собран из клубов Суперлиги, то есть это не сборная водокачки.
Сборная в хорошем составе. Состав сильный, не хватает разве что Соколова, Чишкалы и Кудзиева. Есть пара хороших молодых игроков. С Афганистаном и Вьетнамом игра не очень шла, но это и не пассажиры. Тот же Афганистан был в 1/8 последнего чемпионата мира. Сегодня видно, что на тайцев вышли заряженные. Объективно - в футзале мы точно в Топ-10 в мире на данный момент. Даже несмотря на отстранение
ОтветBartez1986
Сборная в хорошем составе. Состав сильный, не хватает разве что Соколова, Чишкалы и Кудзиева. Есть пара хороших молодых игроков. С Афганистаном и Вьетнамом игра не очень шла, но это и не пассажиры. Тот же Афганистан был в 1/8 последнего чемпионата мира. Сегодня видно, что на тайцев вышли заряженные. Объективно - в футзале мы точно в Топ-10 в мире на данный момент. Даже несмотря на отстранение
Врятли топ10 играют в ничьи с вьетнамами и афганами
Спортс, раз уже вы соизволили футзал заметить,то что там по тренеру Торпедо из нижнего?)
ОтветBVB 09
Спортс, раз уже вы соизволили футзал заметить,то что там по тренеру Торпедо из нижнего?)
А в ответ тишина...
ОтветАндоррский почтальон
А в ответ тишина...
Да везде тишина,сам клуб тоже на морозе - у нас быстрее посадят за лайк в соцсетях чем расскажут народу про спонсирование террористов 🤷‍♂️
С Таиландом счет 16:30 конечно очень хорош)))
Афганистан страна чудес зашёл в кишлак и там исчез
Ну вот сегодня по-настоящему включились и расхлопали вполне себе неплохой Тайланд - 7:1, который в Азии бодается с топовым Ираном. Не в обиду - но ощущение, что на ветке собрались люди, которые ни разу в жизни не слышали кто такие Антошкин, Ниязов, Понкратов и так далее, но пытаются обсудить то, о чем вообще мало понимают)
Хотя о чем я? На ветке и собрались только после новости, что Новая Зеландия играть отказалась. Так бы об этом турнире и новости бы не было на главной
ОтветBartez1986
Ну вот сегодня по-настоящему включились и расхлопали вполне себе неплохой Тайланд - 7:1, который в Азии бодается с топовым Ираном. Не в обиду - но ощущение, что на ветке собрались люди, которые ни разу в жизни не слышали кто такие Антошкин, Ниязов, Понкратов и так далее, но пытаются обсудить то, о чем вообще мало понимают) Хотя о чем я? На ветке и собрались только после новости, что Новая Зеландия играть отказалась. Так бы об этом турнире и новости бы не было на главной
кто эти ноунеймы, где наши легенды нандо, паулиньо, робиньо, эдер лима и др.? Опять засилье натурализованных))
Чё за турнир где европейцы 🤔 что за афганцы кто там играет🤔
почему наши ничейки катают, туда кто поехал - это реально наша сборная?..
а у футзала своя фередация, или подчиняется фифа?
ОтветUncleMaks
а у футзала своя фередация, или подчиняется фифа?
Своя. Но важно не путать этот футзал с другим, который раньше назывался минифутболом. Вот тот подчиняется ФИФА.
ОтветVinnipukh Vinni
Своя. Но важно не путать этот футзал с другим, который раньше назывался минифутболом. Вот тот подчиняется ФИФА.
Как раз ФИФА подчиняется вот эта сборная России на ветке которой мы сейчас комментируем и допускаться она будет ФИФА одновременно со сборной по большому футболу.
Это бразильцев из состава убрали и стали такие результаты? Должны с закрытыми глазами были Афганистан обыгрывать же
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