Continental Futsal Championship. Россия разгромила Таиланд и одержала победу на турнире

С 1 по 6 августа в Таиланде прошел международный турнир Continental Futsal Championship. Сборной России одержала итоговую победу.
В матче против Новой Зеландии российской команде присуждена техническая победа из-за отказа соперника от игры.
С 2022 года российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
Continental Futsal Championship
Бангкок, Таиланд
1 августа, суббота
Россия – Вьетнам – 2:2 (1:0)
Голы России: Павлов (10), Пирогов (27).
3 августа, понедельник
Россия – Новая Зеландия – 3:0 (техн. победа)
5 августа, среда
Афганистан – Россия – 3:3 (1:1)
Голы России: Павлов (8), Рыночнов (26), Артем Ниязов (40).
6 августа, четверг
Таиланд – Россия – 1:7 (1:3)
Голы России: Москалев (2, 14), Понкратов (20, 28), Антошкин (22), Валеев (39), Пирогов (40).
Турнирное положение: Россия – 8 очков (4 игры), Вьетнам – 8 (4), Таиланд – 7 (4), Афганистан – 4 (4), Новая Зеландия – 0 (4).
Комментарии
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По сабжу не очень понятно, почему сборная России играет вничью с Афганистаном и Вьетнамом. Глянул состав, он собран из клубов Суперлиги, то есть это не сборная водокачки.
Хотя о чем я? На ветке и собрались только после новости, что Новая Зеландия играть отказалась. Так бы об этом турнире и новости бы не было на главной