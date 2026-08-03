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  4. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа после отказа Новой Зеландии от игры на турнире в Бангкоке

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Сборной России по футзалу присуждена техническая победа после отказа Новой Зеландии от игры на турнире в Бангкоке
Сборной России присудили победу над Новой Зеландией на турнире в Бангкоке.

Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией в рамках международного турнира Continental Futsal Championship. 

Турнир проходит с 1 по 6 августа в Бангкоке. В соревнованиях принимают участие команды РФ, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.

«Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3:0 – новозеландская федерация отказалась от проведения матча», – сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В первом матче группового этапа россияне сыграли вничью с командой Вьетнама (2:2). Следующую встречу сборная России проведут 5 августа против команды Афганистана.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РФС
logoСборная России по мини-футболу
Continental Futsal Championship
logoРФС
logoСборная Новой Зеландии по футзалу

Комментарии

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Вооот! Так и в большом футболе надо делать. На ЧМ точно выйдем, а там чем черт не шутит. на южноамериканцев не попадем и мы в дамках!
ОтветРжевский
Вооот! Так и в большом футболе надо делать. На ЧМ точно выйдем, а там чем черт не шутит. на южноамериканцев не попадем и мы в дамках!
На ЧМ шансов мало, там азиаты, африканцы. А вот на ЧЕ с белорусами как-нибудь справимся
Ответфростов
На ЧМ шансов мало, там азиаты, африканцы. А вот на ЧЕ с белорусами как-нибудь справимся
главное, как-то на сербов не нарваться.
И ЛЧ возьмет Зенит, да. Прекрасный подарок к очередному столетнему юбилею.
Эти то чего? У них точек соприкосновения с Россией вообще что-то около 0.
ОтветAlexZhano__
Эти то чего? У них точек соприкосновения с Россией вообще что-то около 0.
Комментарий скрыт
ОтветAlon Raven
Комментарий скрыт
Как раз политика, перед хозяевами выслужиться нужно ж)
Отлично, так и надлежит поступать с теми, кто уклоняется от матчей по надуманным причинам или даже без них.
ОтветФан Рубина
Отлично, так и надлежит поступать с теми, кто уклоняется от матчей по надуманным причинам или даже без них.
все соревнования так и должны проходить
ОтветSopTecret
все соревнования так и должны проходить
Да, но об этом старом спортивном принципе предпочли позабыть.
Можно же, оказывается, присуждать "технари" за отказ играть. И весьма справедливо, что такое произошло!
ОтветMitka90
Можно же, оказывается, присуждать "технари" за отказ играть. И весьма справедливо, что такое произошло!
во во, технари в итоге и их риторику сменят с "отказываемся играть с Россией" на "не дадим России победить, будем играть!"
Ответsashka.loker
во во, технари в итоге и их риторику сменят с "отказываемся играть с Россией" на "не дадим России победить, будем играть!"
Ну, так и в большом футболе двойные эти приколы были. За возможный отказ и нежелание играть с Россией - отстранили Россию, а за отказ и нежелание играть с Косово - предупредили, что будет технарь.
Новозеландцы схитрили, если бы играли получили мячей пять-шесть в свои ворота, а так техническое поражение 3-0
ОтветОлег Попов
Новозеландцы схитрили, если бы играли получили мячей пять-шесть в свои ворота, а так техническое поражение 3-0
Вот вот, а все коментаторы здесь про политику пишут. Новозеландцы предыдущий матч проиграли 10-0. Скорее всего они бы проиграли с крупным счётом, вот и решили не играть..
Надо было еще с Польшей так в 22
ОтветManchot
Надо было еще с Польшей так в 22
Ну вы и сравнили - решающий матч отбора на ЧМ и товарняк в миньке даже не под эгидой ФИФА 😇
ОтветBVB 09
Ну вы и сравнили - решающий матч отбора на ЧМ и товарняк в миньке даже не под эгидой ФИФА 😇
- неФИФАшный футзал
- РФ, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии

зная кто такие РФ в неФИФАшном футзале (да и в ФИФАшном, который мини-футбол, буду честен) задаю себе и прохожим только один вопрос: что мы там делаем?? (сколько нам занесли за приезд и участие в капустнике?)
2-2 с Вьетнамом - это мы на площадку не вышли или играли восьмым составом??
Как в регби хакку танцевать, так смелые
ОтветAntonIQ
Как в регби хакку танцевать, так смелые
танец дикарей, от которого всегда тошнило. но тут они показывают себя якобы с цивилизованной стороны)
ТАК! Они поехали на коммерческий турнир, как я понимаю, чтоб там демонстративно встать в позу? БЕ__ДЫ С БА__ШКОЙ
Хорошая практика
Ответjss
Хорошая практика
да, пускай продолжают - больше дурачья по носу щелкнут, авось, те и задумаются.
а спортс не считает важным указать, что этот турнир не под эгидой Фифа?
ОтветАмбарцум Амбарцумян
а спортс не считает важным указать, что этот турнир не под эгидой Фифа?
Зачем,Спортс даже не считает нужным указать что у нас тренер минифутбольного клуба Торпедо спонсирует ВСУ и открыто про это заявляет в интервью🤷‍♂️
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