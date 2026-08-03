Сборной России по футзалу присуждена техническая победа после отказа Новой Зеландии от игры на турнире в Бангкоке
Сборной России присудили победу над Новой Зеландией на турнире в Бангкоке.
Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией в рамках международного турнира Continental Futsal Championship.
Турнир проходит с 1 по 6 августа в Бангкоке. В соревнованиях принимают участие команды РФ, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.
«Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3:0 – новозеландская федерация отказалась от проведения матча», – сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В первом матче группового этапа россияне сыграли вничью с командой Вьетнама (2:2). Следующую встречу сборная России проведут 5 августа против команды Афганистана.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РФС
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И ЛЧ возьмет Зенит, да. Прекрасный подарок к очередному столетнему юбилею.
- РФ, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии
зная кто такие РФ в неФИФАшном футзале (да и в ФИФАшном, который мини-футбол, буду честен) задаю себе и прохожим только один вопрос: что мы там делаем?? (сколько нам занесли за приезд и участие в капустнике?)
2-2 с Вьетнамом - это мы на площадку не вышли или играли восьмым составом??