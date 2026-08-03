Сборной России по футзалу присуждена техническая победа после отказа Новой Зеландии от игры на турнире в Бангкоке

Сборной России присудили победу над Новой Зеландией на турнире в Бангкоке.

Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией в рамках международного турнира Continental Futsal Championship.

Турнир проходит с 1 по 6 августа в Бангкоке. В соревнованиях принимают участие команды РФ, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.

«Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3:0 – новозеландская федерация отказалась от проведения матча», – сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В первом матче группового этапа россияне сыграли вничью с командой Вьетнама (2:2). Следующую встречу сборная России проведут 5 августа против команды Афганистана.