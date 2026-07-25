Футзалистка дважды ударила ногой в голову лежавшей на паркете сопернице во время матча в Бразилии. Ее дисквалифицировали на пять лет

Футзалистка избила соперницу во время матча в Бразилии.

Во время футзального матча в Бразилии одна из спортсменок избила соперниц.

Инцидент произошел во время игры чемпионата муниципалитета Эусебио по женскому футзалу между командами RDJ Sport и As Resenhas.

Во втором тайме, когда счет был 1:0 в пользу команды RDJ Sport, одна из спортсменок As Resenhas напала на соперницу и дважды ударила ее ногой по голове, когда та лежала на площадке.

На этом конфликт не закончился. Другая футзалистка RDJ Sport попыталась остановить разъяренную соперницу, однако сама стала жертвой нападения и получила удары кулаками по лицу. Судьи остановили матч, однако спустя время он был возобновлен и доигран.

В заявлении для прессы мэрия Эусебио выразила сожаление по поводу инцидента и заявила, что футзалистку, которая проявила агрессию, отстранили от участия в любых спортивных мероприятиях на следующие пять лет.