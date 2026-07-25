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Футзалистка дважды ударила ногой в голову лежавшей на паркете сопернице во время матча в Бразилии. Ее дисквалифицировали на пять лет
Футзалистка избила соперницу во время матча в Бразилии.

Во время футзального матча в Бразилии одна из спортсменок избила соперниц.

Инцидент произошел во время игры чемпионата муниципалитета Эусебио по женскому футзалу между командами RDJ Sport и As Resenhas. 

Во втором тайме, когда счет был 1:0 в пользу команды RDJ Sport, одна из спортсменок As Resenhas напала на соперницу и дважды ударила ее ногой по голове, когда та лежала на площадке.

На этом конфликт не закончился. Другая футзалистка RDJ Sport попыталась остановить разъяренную соперницу, однако сама стала жертвой нападения и получила удары кулаками по лицу. Судьи остановили матч, однако спустя время он был возобновлен и доигран.

В заявлении для прессы мэрия Эусебио выразила сожаление по поводу инцидента и заявила, что футзалистку, которая проявила агрессию, отстранили от участия в любых спортивных мероприятиях на следующие пять лет.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Globo
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Комментарии

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Тут не просто дисквал, тут уголовное дело надо заводить
ОтветSporte Carlo
Тут не просто дисквал, тут уголовное дело надо заводить
Теперь понимаешь, что мужики в футболе или в футзале, просто какие-то высококультурные, благочестивые, душевные, тактичные и почтительные ребята, после таких моментов из мира женского спорта))
ОтветAlex.K71
Теперь понимаешь, что мужики в футболе или в футзале, просто какие-то высококультурные, благочестивые, душевные, тактичные и почтительные ребята, после таких моментов из мира женского спорта))
Так бабы - это дикие создания.
Игровой момент, продолжить игру
ОтветВлад Безруков
Игровой момент, продолжить игру
Это если бы она за Зенит играла)
Ответsk0208827
Это если бы она за Зенит играла)
Крови нет, продавливания не было. Максимум желтая
Тут надо полицию привлекать и уголовное дело заводить, а не "отстранять от соревнований".
ОтветПолуэктов Пётр
Тут надо полицию привлекать и уголовное дело заводить, а не "отстранять от соревнований".
Да, на спортсе же была статья о футболисте, если не ошибаюсь, из Нидерландов, на которого за подкат во время игры завели уголовку. Здесь же даже не во время игры было, а после свистка, куда хуже
Фига, она отбитая. Шла бы в UFC тогда.
ОтветAleksey Plotnikov
Фига, она отбитая. Шла бы в UFC тогда.
В UFC за подобное тоже дисква ))
пожизненно надо было. "Если у человека в голове вместо мозгов маргарин, то он с детства инвалид."(с)
ОтветCarasa
пожизненно надо было. "Если у человека в голове вместо мозгов маргарин, то он с детства инвалид."(с)
5 лет для спортсмена это уже считай пожизненно.
ОтветОттоДракула
5 лет для спортсмена это уже считай пожизненно.
Не скажи, ей может и двадцати нету
Вообще если глянуть нарезки фолов в женском футболе (да и в целом в игровых видах - в баскете том же тоже рубятся дай боже), там откровенной жести побольше, чем в мужском. Такое исполняют хрупкие создания, что на их фоне сборная Аргентины - плюшевые дружелюбные мишки.
5 лет?
По идее за такое должен быть пожизненный бан
да она больная на голову !!
А вы говорите Паредес)
Надо было пожизненно и уголовное дело за нанесение побоев.
Ответantonio banderas
Надо было пожизненно и уголовное дело за нанесение побоев.
да эт не побои, это тяжкие телесные. Да и умышленное, да и (в некотором роде) лицу, которое не могло себя защитить в этот момент. Еслиб пострадавшая на ногах стояла - онаб её сожрала просто, там разница и в росте, и в весе, и в ширине плечей.
А так.... Думаю, у нас (в РБ) на пяток поехала бы за такие фокусы.
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