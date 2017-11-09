Юрий Бородавко: «Черноусов сдает своих товарищей, желая получить медаль Сочи-2014»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко завил о том, что отстранение российских спортсменов является «заказом», а лыжник Илья Черноусов «сдает своих партнеров и товарищей», чтобы получить золото Сочи-2014.

Напомним, лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, отстраненные МОК, были лишены золота и серебра марафона Сочи-2014. Золото должно перейти россиянину Илье Черноусову, который занял на «полтиннике» третье место.

«Тут все ясно и понятно: они отрабатывают полученный заказ, который получили. А спортсмены тут самые бесправные люди, и они страдают. Там, где зона ответственности WADA, спортсмены выполнили все требования. Они пришли на контроль, сдали анализы. WADA должно нести ответственность за эти пробы, а все переложили на спортсменов и еще пытаются принизить значимость нашей страны, выставляя ее как допинговую державу.

Чтобы наша страна и наши спортсмены были защищены, во всех комитетах должны быть наши представители. Мы этого, к сожалению, не имеем. В результате члены этих комитетов поднимают вопросы в отношении нас и голосуют, а мы не имеем возможности защитить себя.

Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», – заявил Бородавко.

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