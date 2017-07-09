Регби-7. Гран-при (жен). Финал. Россия разгромила Англию и выиграла турнир
Сегодня в Казани прошли матчи плей-офф второго этапа женского Гран-при по регби-7. Сборная России в финале победила Англию (21:0) и выиграла турнир.
Регби-7
Гран-при
Женщины
2-й этап
Казань, Россия
Финал
Россия – Англия – 21:0 (14:0)
Россия: попытки – Михальцова, Кукина, Здрокова, реализации – Кукина (2), Михальцова.
Матч за 3-е место
Ирландия – Франция – 40:0
1/2 финала
Россия – Ирландия – 27:5 (15:0)
Россия: попытки – Кукина (2), Михальцова, Перестяк, Хамидова; реализация – Лушина.
Франция – Англия – 15:26
1/4 финала
Россия – Польша – 15:0 (5:0)
Россия: попытки – Михальцова, Здрокова, Бобкова.
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