Сегодня в Казани прошли матчи плей-офф второго этапа женского Гран-при по регби-7. Сборная России в финале победила Англию (21:0) и выиграла турнир.

Регби-7

Гран-при

Женщины

2-й этап

Казань, Россия

Финал

Россия – Англия – 21:0 (14:0)

Россия: попытки – Михальцова, Кукина, Здрокова, реализации – Кукина (2), Михальцова.

Матч за 3-е место

Ирландия – Франция – 40:0

1/2 финала

Россия – Ирландия – 27:5 (15:0)

Россия: попытки – Кукина (2), Михальцова, Перестяк, Хамидова; реализация – Лушина.

Франция – Англия – 15:26

1/4 финала

Россия – Польша – 15:0 (5:0)

Россия: попытки – Михальцова, Здрокова, Бобкова.

Франция – Бельгия – 12:7

Англия – Уэльс – 21:7

Португалия – Ирландия – 7:49