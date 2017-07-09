Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Регби-7. Гран-при (жен). Финал. Россия разгромила Англию и выиграла турнир

    Теги результаты регби-7 сборная Англии жен (регби-7) сборная России жен (регби-7) сборная Франции жен (регби-7) сборная Португалии жен (регби-7) Гран-при жен (регби-7) сборная Ирландии жен (регби-7) сборная Уэльса жен (регби-7) сборная Бельгии жен (регби-7) сборная Польши жен (регби-7)

    Сегодня в Казани прошли матчи плей-офф второго этапа женского Гран-при по регби-7. Сборная России в финале победила Англию (21:0) и выиграла турнир.

    Регби-7

    Гран-при

    Женщины

    2-й этап

    Казань, Россия

    Финал

    Россия – Англия – 21:0 (14:0)

    Россия: попытки – Михальцова, Кукина, Здрокова, реализации – Кукина (2), Михальцова.

    Матч за 3-е место

    Ирландия – Франция – 40:0

    1/2 финала

    Россия – Ирландия – 27:5 (15:0) 

    Россия: попытки – Кукина (2), Михальцова, Перестяк, Хамидова; реализация – Лушина.

    Франция – Англия  – 15:26

    1/4 финала

    Россия – Польша – 15:0 (5:0) 

    Россия: попытки – Михальцова, Здрокова, Бобкова.

    Франция – Бельгия – 12:7 

    Англия – Уэльс – 21:7

    Португалия – Ирландия – 7:49

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться