Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун: «По сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок»

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун рассказал о финансовой составляющей своего вида спорта.

– Что получает пятиборец, скажем, по сравнению с футболистом? Или это абсолютно несопоставимо?

– По деньгам – шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в министерстве спорта. И все.

– Ну, сколько за год может заработать топовый пятиборец?

– Попробую ответить точно. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые – от нашей России. Если будешь выигрывать все подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта...

Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти тысяч 40 долларов. И которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берем денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом, – сказал Лесун.