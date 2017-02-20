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    Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун: «По сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок»

    Теги Александр Лесун сборная России

    Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун рассказал о финансовой составляющей своего вида спорта.

    – Что получает пятиборец, скажем, по сравнению с футболистом? Или это абсолютно несопоставимо?

    – По деньгам – шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в министерстве спорта. И все.

    – Ну, сколько за год может заработать топовый пятиборец?

    – Попробую ответить точно. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые – от нашей России. Если будешь выигрывать все подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта...

    Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти тысяч 40 долларов. И которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берем  денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом, – сказал Лесун.

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