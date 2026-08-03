Российские пятиборки Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на чемпионате Европы

Российские пятиборки Сазонова и Тагирова взяли бронзу в эстафете на ЧЕ.

Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзу в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле.

Сазонова и Тагирова в сумме набрали 1332 балла. Россиянки уступили сборным Швейцарии (1364) и Венгрии (1356).

Чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.