Российские пятиборки Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на чемпионате Европы
Российские пятиборки Сазонова и Тагирова взяли бронзу в эстафете на ЧЕ.
Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзу в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле.
Сазонова и Тагирова в сумме набрали 1332 балла. Россиянки уступили сборным Швейцарии (1364) и Венгрии (1356).
Чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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