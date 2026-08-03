  1. Спортс
  2. Современное пятиборье
  3. Новости

  4. Российские пятиборки Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на чемпионате Европы

0
Российские пятиборки Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на чемпионате Европы
Российские пятиборки Сазонова и Тагирова взяли бронзу в эстафете на ЧЕ.

Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзу в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле.

Сазонова и Тагирова в сумме набрали 1332 балла. Россиянки уступили сборным Швейцарии (1364) и Венгрии (1356).

Чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Амина Тагирова
результаты
Женская сборная России по современному пятиборью
чемпионат Европы
Виктория Сазонова

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Современное пятиборье в Telegram
Материалы по теме
Российские пятиборцы выступят с флагом и гимном на чемпионате Европы в Стамбуле
Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира в августе
«Все, включая украинцев, относятся дружелюбно. Спортсмены всегда были вне политики». Чемпионка мира Губайдуллина о допуске россиян с флагом
Рекомендуем
Главные новости
Российские пятиборцы выступят с флагом и гимном на чемпионате Европы в Стамбуле
Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира в августе
«Все, включая украинцев, относятся дружелюбно. Спортсмены всегда были вне политики». Чемпионка мира Губайдуллина о допуске россиян с флагом
Российские пятиборцы планируют выступить под флагом страны на чемпионате Европы в Турции
Международный союз пятиборья снял санкции с российских спортсменов
Российские пятиборцы Кушнаренко и Варакута выиграли золото в эстафете на первенстве Европы
«Визы дали не с той даты, которую мы запрашивали». Российские пятиборцы прибыли на юниорский ЧЕ с опозданием
Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира в Будапеште
Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья на Олимпиаде-2028
Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Макушин о Баташовой: «Не самая сильная спортсменка, живет и тренируется в Азербайджане. Почему федерация должна финансировать ее хотелки?»
Умер олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по современному пятиборью Владимир Шмелев
Международные федерации пятиборья и видов спорта с препятствиями объявили о сотрудничестве
«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине
Россия и Беларусь могут провести совместные соревнования по пятиборью
Лесун о пропуске Токио-2020: «Коронавирус не давал мне несколько месяцев тренироваться. В итоге смотрел Игры по телевизору»
Вице-президент UIPM: «Предложено заменить коня в программе пятиборья, чтобы повысить зрелищность. Это хороший вызов»
Россия на Олимпиаде-2020 31 июля: медали, расписание, результаты
Главный тренер сборной России по пятиборью: «Чемпионат Европы получился неоднозначным. Хотя даже не в сильнейшем составе команда завоевала достаточно медалей»
Пятиборец Беляков о победе на ЧЕ: «Отличное завершение турнира и подарок Нижнему Новгороду на 800-летие»