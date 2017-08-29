Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка.
«Алия 3 сентября приезжает на сбор на «Озеро Круглое». Она хочет именно возобновить карьеру. Она хочет тренироваться с прицелом на следующий год. Знаем ее характер, у нее сейчас большое желание тренироваться, у нее хорошее состояние, так что все нормально.
Ее ближайшим международным стартом может стать чемпионат Европы в августе 2018 года, а, может, мы ее попробуем на турнире в Италии весной. Все будет зависеть от ее состояния», – рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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