Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка.

«Алия 3 сентября приезжает на сбор на «Озеро Круглое». Она хочет именно возобновить карьеру. Она хочет тренироваться с прицелом на следующий год. Знаем ее характер, у нее сейчас большое желание тренироваться, у нее хорошее состояние, так что все нормально.

Ее ближайшим международным стартом может стать чемпионат Европы в августе 2018 года, а, может, мы ее попробуем на турнире в Италии весной. Все будет зависеть от ее состояния», – рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.