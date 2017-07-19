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    «Тур де Франс». 17-й этап. Гонщики поднимутся на Коль дю Галибье

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Дэниэл Мартин Ригоберто Уран Микель Ланда Кристофер Фрум Найро Кинтана Уоррен Баргиль Фабио Ару Дамиано Карузо Ромен Барде Луис Мейнтьес Саймон Йейтс

    Сегодня состоится 17-й этап многодневки «Тур де Франс».

    Пелотон проедет королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки «Тур де Франс»-2017 – Коль дю Галибье (2642 м над уровнем моря).

    «Тур де Франс»

    17-й этап

    Ла-Мюр – Серр-Шевалье

    Франция

    183 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 16-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 68.18,36
    2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18
    3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
    4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
    5. Микель Ланда (Испания, Sky)  - 1,17
    6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02
    7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,03
    8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,00
    9. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 6,05
    10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 6,16
    11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,10
    12. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,48

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