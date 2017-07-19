Сегодня состоится 17-й этап многодневки «Тур де Франс».

Пелотон проедет королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки «Тур де Франс»-2017 – Коль дю Галибье (2642 м над уровнем моря).

«Тур де Франс»

17-й этап

Ла-Мюр – Серр-Шевалье

Франция

183 км

Профиль/Карта

Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 16-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 68.18,36

2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23

4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29

5. Микель Ланда (Испания, Sky) - 1,17

6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02

7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,03

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,00

9. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 6,05

10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 6,16

11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,10

12. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,48