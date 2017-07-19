«Тур де Франс». 17-й этап. Гонщики поднимутся на Коль дю Галибье
Сегодня состоится 17-й этап многодневки «Тур де Франс».
Пелотон проедет королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки «Тур де Франс»-2017 – Коль дю Галибье (2642 м над уровнем моря).
«Тур де Франс»
17-й этап
Ла-Мюр – Серр-Шевалье
Франция
183 км
Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 16-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 68.18,36
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
5. Микель Ланда (Испания, Sky) - 1,17
6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02
7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,03
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,00
9. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 6,05
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 6,16
11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,10
12. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,48
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