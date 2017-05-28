«Джиро д’Италия». 21-й этап. Гонщики проедут «разделку» на 29,3 км
Сегодня состоится заключительный этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут равнинную «разделку» на 29,3 км.
«Джиро д’Италия»
21-й этап
Монца – Милан
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
29,3 км
Начало – 14.10 по московскому времени, прямая трансляция – с 15.15 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 90.00,38
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,39
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,43
4. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,53
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,15
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,03
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,50
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,18
10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) – 12,55
11. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 16,48
12. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) – 17,58...
40. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.06,34...
85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.28,46...
96. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.50,04…
117. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.18,05...
122. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.21,30…
124. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.22,23...
127. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.25,50...
132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.29,03...
134. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.30,26...
146. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.55,08...
158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 5.10,40
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.