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    «Джиро д’Италия». 21-й этап. Гонщики проедут «разделку» на 29,3 км

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Газпром-РусВело Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Доменико Поццовиво Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Давиде Формоло Ян Поланц Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится заключительный этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут равнинную «разделку» на 29,3 км.

    «Джиро д’Италия»

    21-й этап

    Монца – Милан

    Индивидуальная гонка с раздельным стартом

    29,3 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.10 по московскому времени, прямая трансляция – с 15.15 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 20-го этапа)

    1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 90.00,38
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,39
    3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,43
    4. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,53
    5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,15
    6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30
    7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,03
    8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,50
    9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,18
    10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) – 12,55
    11. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 16,48
    12. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) – 17,58...
    40. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.06,34...
    85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.28,46...
    96. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.50,04…
    117. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.18,05...
    122. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.21,30…
    124. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.22,23...
    127. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.25,50...
    132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.29,03...
    134. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.30,26...
    146. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.55,08...
    158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 5.10,40

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