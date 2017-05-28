Сегодня состоится заключительный этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут равнинную «разделку» на 29,3 км.

«Джиро д’Италия»

21-й этап

Монца – Милан

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

29,3 км

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Начало – 14.10 по московскому времени, прямая трансляция – с 15.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 90.00,38

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,39

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,43

4. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,53

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,15

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,03

8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,50

9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,18

10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) – 12,55

11. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 16,48

12. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) – 17,58...

40. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.06,34...

85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.28,46...

96. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.50,04…

117. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.18,05...

122. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.21,30…

124. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.22,23...

127. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.25,50...

132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.29,03...

134. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.30,26...

146. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.55,08...

158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 5.10,40