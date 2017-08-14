Гарри Каспаров: «Не буду играть после турнира в Сент-Луисе, я не возвращаюсь в спорт»

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что участие в турнире в Сент-Луисе не означает его возвращения в спорт.

«Я хотел бы высказаться насчет ожиданий по поводу моего участия в турнире в Сент-Луисе, а также насчет моей дальнейшей деятельности в шахматах.

Я всегда настроен оптимистично, но в 54 года у меня столько же шансов вернуться в мою шахматную форму сорока лет, сколько вернуть свою шевелюру 20-летнего.

Я не собираюсь играть после этого турнира. Сент-Луис – особенное место для меня, и я рад воспользоваться этой уникальной возможностью, которую предоставили мне организаторы. Но это не возвращение в шахматы, это всего лишь пятидневный перерыв.

Правозащитная деятельность, писательство, чтение лекций, продвижение шахмат через мой фонд и, в особенности, время с семьей – это моя жизнь в данный момент, и я не буду рисковать упустить выигрышную позицию.

Все доходы, которые я получу от этого мероприятия, будут пожертвованы на продвижение шахмат в Африке, что в последние годы стало страстью для меня и моей жены.

Благодарю за все те добрые пожелания, что пришли мне со всего мира. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас или себя самого», – написал Каспаров.

Каспаров возвращается спустя 12 лет. И это большой сюрприз