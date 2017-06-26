Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира
Сегодня состоялся заключительный 9-й тур командного чемпионата мира среди женщин. Россия победила Украину и впервые в истории стала чемпионом.
Командный чемпионат мира
Ханты-Мансийск, Россия
Женщины
9-й тур
Россия – Украина – 3:1
Наталья Букса – Ольга Гиря – 0:1
Валентина Гунина – Инна Гапоненко – 1:0
Наталья Жукова – Екатерина Лагно – 0,5:0,5
Александра Костенюк – Анна Ушенина – 0,5:0,5
Грузия – США – 3:1
Азербайджан – Индия – 1:3
Вьетнам – Польша – 1,5:2,5
Китай – Египет – 3:1
Турнирное положение: Россия – 18,5, Китай – 15, Украина – 14,5, Индия, Грузия – по 13,5, Польша – 10,5, США, Вьетнам – по 8, Азербайджан – 7, Египет – 1,5.
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