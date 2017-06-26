Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира

Сегодня состоялся заключительный 9-й тур командного чемпионата мира среди женщин. Россия победила Украину и впервые в истории стала чемпионом.

Командный чемпионат мира

Ханты-Мансийск, Россия

Женщины

9-й тур

Россия – Украина – 3:1

Наталья Букса – Ольга Гиря – 0:1

Валентина Гунина – Инна Гапоненко – 1:0

Наталья Жукова – Екатерина Лагно – 0,5:0,5

Александра Костенюк – Анна Ушенина – 0,5:0,5

Грузия – США – 3:1

Азербайджан – Индия – 1:3

Вьетнам – Польша – 1,5:2,5

Китай – Египет – 3:1

Турнирное положение: Россия – 18,5, Китай – 15, Украина – 14,5, Индия, Грузия – по 13,5, Польша – 10,5, США, Вьетнам – по 8, Азербайджан – 7, Египет – 1,5.