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    Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира

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    Сегодня состоялся заключительный 9-й тур командного чемпионата мира среди женщин. Россия победила Украину и впервые в истории стала чемпионом.

    Командный чемпионат мира

    Ханты-Мансийск, Россия

    Женщины

    9-й тур

    Россия – Украина – 3:1

    Наталья Букса – Ольга Гиря – 0:1

    Валентина Гунина – Инна Гапоненко – 1:0

    Наталья Жукова – Екатерина Лагно – 0,5:0,5

    Александра Костенюк – Анна Ушенина – 0,5:0,5

    Грузия – США – 3:1

    Азербайджан – Индия – 1:3

    Вьетнам – Польша – 1,5:2,5

    Китай – Египет – 3:1

    Турнирное положение: Россия – 18,5, Китай – 15, Украина – 14,5, Индия, Грузия – по 13,5, Польша – 10,5, США, Вьетнам – по 8, Азербайджан – 7, Египет – 1,5.

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