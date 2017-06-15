12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился мнением об отношении к России.

– Сейчас русофобия страшная.

– Вы лично с чем сталкивались?

– Если я, скажем, выхожу на телевидение германское, французское, о шахматах можем поговорить; если о политике – «Нет, знаете, в рамки программы это не входит. Нет, об этом мы говорить не будем». На сегодня цензура на Западе, я считаю, намного сильнее в отношении России, чем цензура советская.

– То есть с вами не хотят говорить о политике России?

– Вообще ни слушать не хотят, ни слышать не хотят. Выступал на конференциях, говорю: «Слушайте, для того, чтобы найти какое-то понимание… Мы же не можем все время в такой системе конфронтации работать? В конце концов, это может привести к войне. Зачем она нужна? Никому она не нужна. Поэтому надо слушать друг друга.

Я не настаиваю на том, что позиция России абсолютно правильная во всем и все должны согласиться, но, по крайней мере, давайте послушаем. Мы свою аргументацию дадим, вы свою. Может быть, мы где-то сблизим позиции».

Но вопрос-то в том, что с трибуны российских политических деятелей слушать вообще не хотят. Я был в Брюсселе, я был и в Страсбурге. В Страсбурге нас вообще слова лишили.

А если вы не слышите противную сторону, то о чем разговор-то? Вы сами с собой говорите, что ли? Вот вы придумали, что Россия – какой-то жупел, который нужно давить и топить. А почему?

– Но вы же понимаете, что не на пустом месте берется отношение, политическое во всяком случае, других стран к России, санкции тоже не на пустом месте…

– Не на пустом, потому что никому не нужна сильная Россия, – сказал Карпов.