Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин лидируют на чемпионате мира по блицу после 17-ти туров. На их счету по 13 баллов.

Далее идут россияне Даниил Дубов и Александр Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и американец Хикару Накамура – у всех по 11,5 баллов.

Шахматистам осталось сыграть четыре тура.

В женских соревнованиях лидирует украинка Анна Музычук, китаянка Тань Чжунъи вместе с россиянками Валентиной Гуниной и Катериной Лагно расположились на втором месте.