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    Чемпионат мира по блицу. Карлсен и Карякин делят первое место после 17-ти туров

    Теги Александра Костенюк Магнус Карлсен Александр Грищук Сергей Карякин чемпионат мира по блицу Валентина Гунина Катерина Лагно Хикару Накамура Анна Музычук Максим Вашье-Лаграв чемпионат мира жен по блицу Тань Чжунъи Даниил Дубов

    Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин лидируют на чемпионате мира по блицу после 17-ти туров. На их счету по 13 баллов.

    Далее идут россияне Даниил Дубов и Александр Грищук, француз Максим Вашье-Лаграв и американец  Хикару Накамура – у всех по 11,5 баллов.

    Шахматистам осталось сыграть четыре тура.

    В женских соревнованиях лидирует украинка Анна Музычук, китаянка Тань Чжунъи вместе с россиянками Валентиной Гуниной и Катериной Лагно расположились на втором месте.

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