Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в отношении России должны быть санкции из-за манипуляций с допинг-пробами в Сочи-2014.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думали, что, занимаясь будущими проблемами с допингом, прошлое будет забыто. Нельзя забыть то, что случилось в Сочи. Мы ясно дали понять, что за прошлое должны быть санкции.

Мы хотим разобраться с этим как можно быстрее. Чтобы вынести должные санкции, нам нужно узнать, как глубоко была внедрена система манипуляций.

С одной стороны, мы видели, что говорит президент России: «Да, у нас была такая проблема, мы должны ее признать». С другой стороны, есть некоторые чиновники правительства или депутаты, которые пытаются все игнорировать», – сказал Бах.

Бах ожидает, что решение по санкциям будет принято в самом позднем случае в октябре. Напоним, что две комиссии МОК продолжают вести расследования.