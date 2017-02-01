Сегодня состоятся матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Россия встретится с командой Швеции.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

Групповой этап

3-й тур

Группа A

Казахстан – Финляндия – 18.00



Россия – Швеция – 21.00

Турнирное положение: Россия – 4 (2), Швеция – 4 (2), Казахстан – 0 (2), Финляндия – 0 (2).

Группа B

Германия – Норвегия – 12.00

Беларусь – США – 15.00

Турнирное положение: Норвегия – 4 (2), США – 2 (2), Беларусь – 1 (2), Германия – 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.