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    Чемпионат мира. 3-й тур. Россия встретится со Швецией и другие матчи

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Швеции сборная Финляндии результаты сборная Беларуси сборная Казахстана сборная Норвегии сборная США сборная Германии

    Сегодня состоятся матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Россия встретится с командой Швеции.

    Чемпионат мира

    Сандвикен, Швеция

    Групповой этап

    3-й тур

    Группа A

    Казахстан – Финляндия – 18.00

    Россия – Швеция –  21.00

    Турнирное положение: Россия – 4 (2), Швеция – 4 (2),  Казахстан – 0 (2), Финляндия – 0 (2).

    Группа B

    Германия – Норвегия – 12.00

    Беларусь – США – 15.00

    Турнирное положение: Норвегия – 4 (2), США – 2 (2), Беларусь – 1 (2), Германия – 1 (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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