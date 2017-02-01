Чемпионат мира. 3-й тур. Россия встретится со Швецией и другие матчи
Сегодня состоятся матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Россия встретится с командой Швеции.
Чемпионат мира
Сандвикен, Швеция
Групповой этап
3-й тур
Группа A
Казахстан – Финляндия – 18.00
Россия – Швеция – 21.00
Турнирное положение: Россия – 4 (2), Швеция – 4 (2), Казахстан – 0 (2), Финляндия – 0 (2).
Группа B
Германия – Норвегия – 12.00
Беларусь – США – 15.00
Турнирное положение: Норвегия – 4 (2), США – 2 (2), Беларусь – 1 (2), Германия – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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