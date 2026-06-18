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Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за разногласий в руководстве по вопросу возвращения России. Он против допуска
Глава FIB подал в отставку в знак протеста против допуска России и Беларуси.

Глава Международной федерации бенди (FIB) швед Хенрик Нильссон подал в отставку. 

По словам функционера, это произошло из-за разногласий в руководстве организации по вопросу возвращения российских спортсменов. 

Издание Expressen опубликовало открытое письмо Нильссона, в котором он заявил, что выступает против допуска спортсменов из России и Беларуси на турниры под эгидой FIB. 

Нильссон подчеркнул, что не может оставаться членом правления FIB при нынешней позиции по допуску россиян, которую, по его мнению, занимает большинство членов исполкома. 

«Федерация работает над тем, чтобы вернуть Россию и Беларусь в свои ряды. Я не могу поддержать это. <...>  Не могу сказать, что горжусь должностью президента FIB, когда дела идут в этом направлении», – написал Нильссон.

Швед возглавлял Международную федерацию бенди с 2024 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
FIB
отстранение и возвращение России
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Комментарии

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ну и пшёл скатертью
Бедняжка! Только без России этот вид спорта никому нахрен не нужен, тем более никому из спонсоров. Но суровый викинг с решительным видом продолжает есть мыло. Что ж, приятного аппетита!
Я куплю себе змею, или черепаху
А тебя я не люблю, ехай…
Ехай #####!
А кто там кроме шведов в этой федерации сейчас? Просто интересно, кто конкретно в бенди готовится к допуску России. Неужели финны и норвежцы
Ну справедливости ради, он хотя бы до конца честен перед собой. Не стал лицемерить, на камеру говорить одно, а делать другое.
в Бенди есть только Россия и Швеция))
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