Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за разногласий в руководстве по вопросу возвращения России. Он против допуска

Глава FIB подал в отставку в знак протеста против допуска России и Беларуси.

Глава Международной федерации бенди (FIB) швед Хенрик Нильссон подал в отставку.

По словам функционера, это произошло из-за разногласий в руководстве организации по вопросу возвращения российских спортсменов.

Издание Expressen опубликовало открытое письмо Нильссона, в котором он заявил, что выступает против допуска спортсменов из России и Беларуси на турниры под эгидой FIB.

Нильссон подчеркнул, что не может оставаться членом правления FIB при нынешней позиции по допуску россиян, которую, по его мнению, занимает большинство членов исполкома.

«Федерация работает над тем, чтобы вернуть Россию и Беларусь в свои ряды. Я не могу поддержать это. <...> Не могу сказать, что горжусь должностью президента FIB, когда дела идут в этом направлении», – написал Нильссон.

Швед возглавлял Международную федерацию бенди с 2024 года.