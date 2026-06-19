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  4. Свищев об уходе главы FIB в отставку: «Правильно сделал, что ушел. В федерации должен быть достойный президент, а этот занимался политикой, а не спортом»

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Свищев об уходе главы FIB в отставку: «Правильно сделал, что ушел. В федерации должен быть достойный президент, а этот занимался политикой, а не спортом»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на новость об уходе президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Хенрика Нильссона в отставку.

Нильссон решил уйти со своего поста из-за разногласий с другими членами федерации по российскому вопросу. Он выступает против допуска россиян и белорусов на соревнования.

«Приветствуем решение Хенрика Нильссона. Правильно сделал, что ушел. Если он не может выполнять функции президента, а именно возвращать спортсменов вне зависимости от стран, которые они представляют, то он не должен занимать свою должность.

В Международной федерации хоккея с мячом должен быть достойный президент, который переживает за свой вид спорта, за его развитие, за чемпионат мира, за популяризацию хоккея с мячом. К сожалению, бывший президент не справился со своей задачей. Он занимался не спортом, а политикой», — сказал Свищев.

Хоккей с мячом загибается без России. Вот главные детали

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
отстранение и возвращение России
logoДмитрий Свищев
Хенрик Нильссон
FIB

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