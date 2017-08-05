Сегодня вечером бежит Усэйн Болт! Расписание финалов ЧМ-2017 по легкой атлетике
В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня последний личный забег Усэйна Болта в карьере – на 100-метровке.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
4 августа
Мужчины
10 000 м – 23.20
5 августа
Мужчины
Диск – 21.25
Прыжки в длину – 22.05
100 м – 23.45 (полуфиналы с участием Болта – в 22.05 по Мск)
Женщины
10 000 м – 22.10
6 августа
Мужчины
Марафон – 12.55
Толкание ядра – 22.35
Женщины
Марафон – 16.00
Прыжки с шестом – 21.00
Семиборье – 22.40
100 м – 23.50
7 августа
Мужчины
110 м с/б – 23.30
Женщины
Молот – 21.00
Тройной прыжок – 22.25
1500 м – 23.50
8 августа
Мужчины
Прыжки с шестом – 21.35
3000 м с/п – 23.10
800 м – 23.35
400 м – 23.50
Женщины
Копье – 21.20
9 августа
Мужчины
400 м с/б – 23.30
Женщины
Толкание ядра – 22.25
400 м – 23.50
10 августа
Мужчины
Тройной прыжок – 22.20
200 м – 23.50
Женщины
400 м с/б – 23.35
11 августа
Мужчины
Молот – 22.30
Женщины
Прыжки в длину – 21.10
3000 м с/п – 23.25
200 м – 23.50
12 августа
Мужчины
Копье – 22.15
5000 м – 22.20
Десятиборье – 22.45
4х100 м – 23.50
Женщины
Прыжки в высоту – 21.05
100 м с/б – 22.05
4х100 м – 23.30
13 августа
Мужчины
Спортивная ходьба, 20 км – 9.45
Спортивная ходьба, 50 км – 16.20
Прыжки в высоту – 21.00
1500 м – 22.30
4х400 м – 23.15
Женщины
Спортивная ходьба, 50 км – 9.45
Спортивная ходьба, 20 км – 14.20
Диск – 21.10
5000 м – 21.35
800 м – 22.10
4х400 м – 22.55
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано начало финалов, время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и Eurosport.
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