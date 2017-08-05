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    Сегодня вечером бежит Усэйн Болт! Расписание финалов ЧМ-2017 по легкой атлетике

    Теги прыжки в длину бег спортивная ходьба метания чемпионат мира прыжки в высоту тройной прыжок прыжки с шестом семиборье толкание ядра десятиборье

    В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня последний личный забег Усэйна Болта в карьере – на 100-метровке.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    4 августа

    Мужчины

    10 000 м – 23.20

    5 августа

    Мужчины

    Диск – 21.25
    Прыжки в длину – 22.05
    100 м – 23.45 (полуфиналы с участием Болта – в 22.05 по Мск)

    Женщины

    10 000 м – 22.10

    6 августа

    Мужчины

    Марафон – 12.55
    Толкание ядра – 22.35

    Женщины

    Марафон – 16.00
    Прыжки с шестом – 21.00
    Семиборье – 22.40
    100 м – 23.50

    7 августа

    Мужчины

    110 м с/б – 23.30

    Женщины

    Молот – 21.00
    Тройной прыжок – 22.25
    1500 м – 23.50

    8 августа

    Мужчины

    Прыжки с шестом – 21.35
    3000 м с/п – 23.10
    800 м – 23.35
    400 м – 23.50

    Женщины

    Копье – 21.20

    9 августа

    Мужчины

    400 м с/б – 23.30

    Женщины

    Толкание ядра – 22.25
    400 м – 23.50

    10 августа

    Мужчины

    Тройной прыжок – 22.20
    200 м – 23.50

    Женщины

    400 м с/б – 23.35

    11 августа

    Мужчины

    Молот – 22.30

    Женщины

    Прыжки в длину – 21.10
    3000 м с/п – 23.25
    200 м – 23.50

    12 августа

    Мужчины

    Копье – 22.15
    5000 м – 22.20
    Десятиборье – 22.45
    4х100 м – 23.50

    Женщины

    Прыжки в высоту – 21.05
    100 м с/б – 22.05
    4х100 м – 23.30

    13 августа

    Мужчины

    Спортивная ходьба, 20 км – 9.45
    Спортивная ходьба, 50 км – 16.20
    Прыжки в высоту – 21.00
    1500 м – 22.30
    4х400 м – 23.15

    Женщины

    Спортивная ходьба, 50 км – 9.45
    Спортивная ходьба, 20 км – 14.20
    Диск – 21.10
    5000 м – 21.35
    800 м – 22.10
    4х400 м – 22.55

    ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано начало финалов, время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и Eurosport.

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