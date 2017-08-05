Сегодня вечером бежит Усэйн Болт! Расписание финалов ЧМ-2017 по легкой атлетике

В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня последний личный забег Усэйна Болта в карьере – на 100-метровке.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

4 августа

Мужчины

10 000 м – 23.20

5 августа

Мужчины

Диск – 21.25

Прыжки в длину – 22.05

100 м – 23.45 (полуфиналы с участием Болта – в 22.05 по Мск)

Женщины

10 000 м – 22.10

6 августа

Мужчины

Марафон – 12.55

Толкание ядра – 22.35

Женщины

Марафон – 16.00

Прыжки с шестом – 21.00

Семиборье – 22.40

100 м – 23.50

7 августа

Мужчины

110 м с/б – 23.30

Женщины

Молот – 21.00

Тройной прыжок – 22.25

1500 м – 23.50

8 августа

Мужчины

Прыжки с шестом – 21.35

3000 м с/п – 23.10

800 м – 23.35

400 м – 23.50

Женщины

Копье – 21.20

9 августа

Мужчины

400 м с/б – 23.30

Женщины

Толкание ядра – 22.25

400 м – 23.50

10 августа

Мужчины

Тройной прыжок – 22.20

200 м – 23.50

Женщины

400 м с/б – 23.35

11 августа

Мужчины

Молот – 22.30

Женщины

Прыжки в длину – 21.10

3000 м с/п – 23.25

200 м – 23.50

12 августа

Мужчины

Копье – 22.15

5000 м – 22.20

Десятиборье – 22.45

4х100 м – 23.50

Женщины

Прыжки в высоту – 21.05

100 м с/б – 22.05

4х100 м – 23.30

13 августа

Мужчины

Спортивная ходьба, 20 км – 9.45

Спортивная ходьба, 50 км – 16.20

Прыжки в высоту – 21.00

1500 м – 22.30

4х400 м – 23.15

Женщины

Спортивная ходьба, 50 км – 9.45

Спортивная ходьба, 20 км – 14.20

Диск – 21.10

5000 м – 21.35

800 м – 22.10

4х400 м – 22.55

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано начало финалов, время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и Eurosport.