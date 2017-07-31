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    Украинцы Шевченко и Быков хотят выступать за Россию

    Теги бег сборная России сборная России жен прыжки с шестом сборная Украины жен сборная Украины Анжелика Шевченко Георгий Быков

    Украинские легкоатлеты Анжелика Шевченко и Георгий Быков выразили желание выступать за Россию.

    «Сейчас мы ждем решения украинской стороны. Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков еще раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть.

    Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка.

    Окончательное решение по этим спортсменам будет принято в сентябре на заседании совета Федерации легкой атлетики Украины» , – рассказала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

    Отметим, что Шевченко выступает в беге на средние дистанции, а Быков прыгает с шестом.

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