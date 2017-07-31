Украинцы Шевченко и Быков хотят выступать за Россию

Украинские легкоатлеты Анжелика Шевченко и Георгий Быков выразили желание выступать за Россию.

«Сейчас мы ждем решения украинской стороны. Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков еще раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть.

Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка.

Окончательное решение по этим спортсменам будет принято в сентябре на заседании совета Федерации легкой атлетики Украины» , – рассказала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Отметим, что Шевченко выступает в беге на средние дистанции, а Быков прыгает с шестом.