Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков сообщил, что собирается подавать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях.

«Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», – сказал Шубенков.