Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Шубенков: «Понимаю, что это меня не красит, но буду соревноваться как нейтральный атлет»

    Теги бег сборная России IAAF Сергей Шубенков

    Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков сообщил, что собирается подавать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях.

    «Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», – сказал Шубенков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться