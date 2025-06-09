вчера, 11:28 1 мин. PensBurgh 2016Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2016 год
А по Шири - элементарная не грамотность.
In Plotnikov deal, Pens receiving German winger Matthias Plachta и седьмой раунд пик
Начинаем коллекционировать немцев заново? ))
Хотя в плей-офф сыграл достойно, я думал будет хуже.
В системе Салливана все сработало ...
Интересно что Рузи сделает этим летом. Работа в общем точечная должна быть.
Они наверное все засядут скоро за столом ... ТШ и Рузи ... если уже не засели.
Праздник с банкетом закончился ... трудовые будни для них наступают :)
Едва в лиге найдется ещё один такой клуб радикально поменявший казалось бы важнейшую линию (разве что Коламбус). А какие люди были: Орпик, Мартин, Нисканен, Скудери, Михалек... а Чашку выиграли с п/з Шульцем и Дэйли. И в правду "не Боги горшки обжигают".