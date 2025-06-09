вчера, 11:28 1 мин. PensBurgh 2015Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2015 год
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Да, я помню как он играл ... Может неплохо подключиться и поддержать атаку,
хорошее катание, но в обороне косячил не меньше чем Депрэ, весьма средний игрок
чисто обороны ...
Вообще проблема Питтсбурга на мой взгляд в мягкотелости команды в целом
и особенно линии обороны ...
Главные соперники, а сегодня почти все так играют, побеждают пингвинов не изяществом,
а банально берут грубой силой :)
Продавливают оборону, выигрывают единоборства у бортов и на пятаке ...
Не вздохнуть, не п ... по всей площадке ... Типа Дубински на Кросби ...
И я не вижу как эти обмены адресно решают проблему ...
Опытом Лавджоя ее точно не решить ...
тот же мегна неоднократно получал свой шанс и не использовал его. причем играл он: чем дальше, тем хуже.
обмен перрона на первый пик большинство оценивало положительно, так как в нем видели форварда для топ 6. ныне перрон сдулся совершенно и играет как в эдмонтоне. вопрос скорее в том, почему в целом качественные игроки выступают намного ниже своего уровня. попади они в детройт бэбкока, наверняка мы бы увидели совершенно другую раскладку. посмотрите на добротных ролевиков в детройте, переведите их к нам и уверен, что они быстро затухнут.
возможно лучшее из действий джима - блейк комо начал зверски хорошо и все радовались, что это гениальное приобретение в соотношении "цена-качество". постепенно и он вернулся на свой уровень, а ныне и того хуже.
ответ у меня простой. выжать из игроков максимум возможного, вывести команду на пик к плей-офф - это работа тренера. ответственный за этого тренера, который и сейчас продолжает нахваливать его работу - джим рутерфорд. а это уже выбор владельцев клуба. на мой взгляд, причинно-следственная связь выводит на известную поговорку: "рыба гниет с головы". владельцам надо для начала высечь себя самих.
Проблема что еще и скукотища страшная ... Уже сколько раз просто невыносимо трудно до конца досмотреть ...
Против таких команд как Нэшвилл, а такого типа команд полно в НХЛ, Питтсбург выглядит абсолютно беспомощным на данный момент... Нет ни массы, ни скорости и затирают Пингвинов ...
Команда-то старается...