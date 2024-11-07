«Вашингтон» – в топ-3 Востока! Новички в порядке, даже Дюбуа на своем месте

Постойте, это контендер?

Летом-2024 на рынке не было клуба активнее «Кэпиталс» . Менеджмент так старательно продирался через джунгли свободных агентов, что Ови прислал в офис эмодзи – большой палец вверх .

«После какого обмена это произошло – не вспомню. Думаю, после перехода Дюбуа», – объяснял тогда еще генменеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан.

Кроме Дюбуа (его выменяли на вратаря Кюмпера) «Вашингтон» раздобыл нападающих Манджипани, Рэддиша и Дьюхэйма, а также защитников Чикрана, Роя, и, если вам важны все детали, вратаря Логана Томпсона (тот, что подстраховывал Эдина Хилла в «Вегасе»).

Для широкой публики это все в достаточной степени ноунеймы – и для команды уровня «Колорадо» это была бы какая-то незначительная возня. Но те, кто следят за НХЛ (или регулярно читают этот блог), понимают, что «Вашингтон» сейчас совсем не «Колорадо», и для него все это – укрепление на стыке с усилением.

После откровенного и очевидного спада Кузнецова с последующим расставанием «Кэпс» не могли и мечтать об относительно молодом и хоть в каком-то смысле элитном центре.

А тут: бам – и вот он, Пьер-Люк Дюбуа.

«Феноменальная работа, – прокомментировал этот бум главный тренер Спенсер Карбери. – Все, чего мы хотим – иметь четкий план и направление, куда движется клуб. И я чувствую, что генеральный менеджер и его команда работали не покладая рук, пытаясь улучшить состав. Теперь нам, как тренерам, предстоит убедиться, что все находятся на одной волне. Мы четко понимаем, как хотим играть и как будет выглядеть наш стиль. Над этим и будем работать».

То есть: после такого количественно и качественно мощного вливания новых имен их нужно было расставить по линиям и собрать в работающую структуру.

Для нас важно было посмотреть уже на старте, как все это заработает – и заработает ли.

По итогам первого месяца регулярки «Вашингтон» обеими ногами в пределах зоны уайлд-кард – и после победы над «Нэшвиллом» («Стэмшвиллом?») даже выбрался в тройку Столичного дивизиона (и в тройку конференции вообще!). Это успех? Все получилось? Впереди борьба за Кубок?

Вы знаете, на какой канал стоит подписаться.

Карбери нашел гармонию в составе

Самый очевидный индикатор того, что у тренера и игроков что-то получается (после места в таблице) – позиция команды во всей НХЛ по созданным ожидаемым голам при 5-на-5. Этот индикатор работает не как таблица умножения – его применение зависит от контекста, в котором находится конкретно исследуемая команда. Но, в принципе, он достаточно иллюстративен.

И особенно в случае с «Вашингтоном», который, выбравшись в плей-офф по итогам регулярки-23/24, был 26-й командой лиги по контролю шайбы (примерно так стоит расшифровывать ожидаемые голы) в равных составах.

Да-да, 26-й.

Через месяц хоккея в новом сезоне «Кэпс» по этому же показателю – вторые.

Да-да, вторые.

Хорошая позиция в этой таблице – повод обратить внимание на состав звеньев и структуру состава. Например «Ойлерс» и «Каролина» просто обречены быть в топ-5 этой таблице в ближайшие годы – и по совершенно разным причинам: у «Эдмонтона» безумной силы первое звено, которое выжигает пятак любого соперника, а у «Каролины» бойко работает вся глубина + стиль, направленный на оглушительное количество бросков.

Что у «Вашингтона»?

Мы знаем, что у «Вашингтона» нет элитного по меркам лиги бомбардирского звена – так что да, тут дело в хорошем среднем уровне. И да – стиле.

С помощью новичков Карбери смиксовал три достаточно эффективных сочетания, каждое из которых в разной степени отлично смотрится на старте и у каждого из которых свои фишки.

Звено Строума использует те элитные качества Овечкина, что остались (не думаю, что в лиге сейчас есть нападающие, круче бросающие в касание слева – кроме Пастрняка), тройка Дауда – классическое звено пахарей, и тройка Дюбуа, о которой ниже.

Пока не очень срабатывает идея с возвращением Враны – и подозрительно средне выглядит Манджипани (по идее, человек из топ-50 бомбардиров лиги), но если бы все было отлично, «Вашингтон» боролся бы на старте за первое место в дивизионе.

По защитникам очевидных цифр нет, но «Кэпс» входят в позитивный топ-7 и по количеству пропущенных голов и до числу допущенных за матч бросков – что намекает на приличное качество игры именно защитных линий. Ну и по картинке видно, что Чикран принес ту уверенность и надежность, что у него есть; и что Рой здорово цементирует связку с Сандиным (в матче против «Нэшвилла» ничего не пропустили только они и наш Алекс Алексеев).

Дюбуа дает прям вот буквально тот уровень

Наверное, ключевой пойнт по итогам месяца: Дюбуа показал (или «пока показывает» – тут кто как смотрит на жизнь), что готов быть первым центром этих «Кэпиталс» и, по сути, главной их звездой (из тех игроков, кому не почти 40 лет).

Такие слова вызовут небольшой шок у читателей формата Дмитрия Губерниева или нового министра спорта, но те, кто хоть как-то смотрит хоккей, все знают. Вот против кого чаще всего выпускали Дюбуа и Овечкина в домашнем матче против «Нэшвилла».

Перед таблицей мгновенно напомню: домашняя команда имеет преимущество поздней смены, и ее тренер имеет свободу выпускать против конкретных игроков соперника тех хоккеистов, которых считает наиболее эффективными.

Если мы отталкиваемся от определения, что звезда – это игрок, который играет против звезд соперника, то вот вам факты.

И Дюбуа справляется. Его переход был самой большой интригой (если что, Пьер-Люк зарабатывает больше Кузнецова – 8,5 млн, это второй кэпхит – из действующих – в «Вашингтоне»), его игра на старте вызывала больше всего ожиданий / надежд / вопросов – и своей игрой Дюбуа пока все эти вопросы закрывает.

Он воспринял идеи Карбери и без проблем контролирует центр на своей половине, когда команда без шайбы, и без вопросов отскакивает первым в защиту, когда команда шайбу теряет.

Он играет с поднятой головой, видит партнеров, организует входы в чужую зону и даже неплохо так плеймейкерствует.

В целом он дает ровно то, что в прошлом году ждали от Кузнецова. Такой Дюбуа стал надежным центром первого звена (а именно его тройка фактически первая в «Кэпс») и качеством своей игры сделал его первым.

В таких случаях всегда напрашивается вопрос «А что же случилось с игроком, который так разочаровал в прошлом сезоне?», но я думаю, что на данный момент мы имеем дело с перепадом в контексте.

«Кингс» хотели, чтобы Дюбуа помог им перейти от уровня команды уайлд-кард куда-то поближе к контендеру – и на уровень контендера, готового обыгрывать «Ойлерс», Дюбуа не вытянул.

«Вашингтону» нужно закрепиться как команде уайлд-кард. Его первыми центрами на финише прошлого сезона были Строум и Макмайкл – любое повышение качества сойдет. И в этом контексте Дюбуа оказался прям к месту. Я не уверен, что он играет на свои 8,5 млн в абстрактном выражении – но этой команде он дает вот прям ровно то, что ей нужно. И поэтому смотрится отлично.

Сработал и эффект весеннего успеха

Две коротких оговорки напоследок. В целом «Вашингтон» выглядит довольно сырой командой. Видно все признаки и симптомы переходного периода, и очевидные успехи тренера/игроков выражаются не в топовом, а в умеренном качестве игры.

Но есть два фактора, которые играют за команду. «Кэпиталс» сейчас в очень выгодной для новичков позиции: ожидания достаточно низки – и любое промежуточное достижение, любой прогресс, любая стабильность воспринимается с энтузиазмом.

Условно: база, которую выдает Чикран, помогает «Вашингтону» не развалиться – и это уже супер.

Второе – прошлогодний выход в плей-офф для игроков этой необычной команды, очевидно, был большим успехом, и чувствуется, что он команду вдохновил.

Посмотрите на Протаса – казалось, что он вот просто большой игрок для нижних звеньев, а он временами изобретает довольно интересные ходы. Так бывает, когда выходишь на новый уровень уверенности – а этому помогают как раз успехи.

Макмайкл разбирается в завершении на очень приличном уровне – тоже результат этой уверенности.

Мой вопрос в том, временный ли это эффект или нет? Посмотрим.

Но битва за плей-офф толком и не началась

Самая короткая оговорка: «Кэпиталс» по-прежнему пользуются особенностями контекста. Они, очевидно, не из первых команд Востока, а из той турбулентной группы, в которой разворачивается такая жесткая борьба за две позиции в уайлд-кард. В этой группе куча примерно похожих по уровню команд – от «Детройта» до «Филадельфии» – и они с радостью отбирают друг у друга очки в таком хаотичном замесе, что серия из трех побед сразу выбрасывает участника этой группы наверх.

У «Вашингтона» 4 победы в пяти матчах, и вот результат – тройка дивизиона. Это не значит, что «Вашингтон» недостоин текущего места – но удержаться там будет настоящим вызовом. И не исключено, что биться придется до самой середины апреля.

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Фото: AP /Nick Wass