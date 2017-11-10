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    Макфи о Шипачеве: «В «Вегасе» все выглядели лучше него. Предложили вариант обмена, но он хотел домой»

    Теги Джордж Макфи НХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи прокомментировал расторжение контракта с форвардом Вадимом Шипачевым, при котором был применен механизм завершения игроком карьеры в лиге. 

    «Мы дали ему и его агенту разрешение рассмотреть возможность обмена, если у них было такое желание. Мы предложили свой вариант, но он не захотел играть здесь. Он хотел домой.

    В команде все выглядели лучше него. Ему надо было играть, и мы хотели, чтобы он поехал в «Чикаго» («Вулвс», фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ – прим. Sports.ru). 

    Он хотел вернуться домой, и мы пошли ему навстречу, пожелав всяческих успехов. Он хороший хоккеист, хороший человек. Просто не сложилось. Ни для нас, ни для него», – сказал Макфи. 

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