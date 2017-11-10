Макфи о Шипачеве: «В «Вегасе» все выглядели лучше него. Предложили вариант обмена, но он хотел домой»

Генеральный менеджер Джордж Макфи прокомментировал расторжение контракта с форвардом , при котором был применен механизм завершения игроком карьеры в лиге.

«Мы дали ему и его агенту разрешение рассмотреть возможность обмена, если у них было такое желание. Мы предложили свой вариант, но он не захотел играть здесь. Он хотел домой.

В команде все выглядели лучше него. Ему надо было играть, и мы хотели, чтобы он поехал в «Чикаго» («Вулвс», фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ – прим. Sports.ru).

Он хотел вернуться домой, и мы пошли ему навстречу, пожелав всяческих успехов. Он хороший хоккеист, хороший человек. Просто не сложилось. Ни для нас, ни для него», – сказал Макфи.

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