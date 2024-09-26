Уникальный случай в хоккее: дубль в одном меньшинстве! Игрок забивает при 4х5 еще с МЧМ

Слепец-тайм.

«Амур», нацеленный взять Кубок Гагарина в этом или следующем сезоне , пока еще не стал таким мемом, как «Трактор», которого администрация Челябинской области обязала выиграть три титула к 2019-му (сколько в итоге?), но и тут ожидания уже начали расходиться с реальностью.

Хабаровск, несмотря на неплохое усиление летом, провалил старт, и его победа над «Витязем» в среду стала только третьей в сезоне. Она вроде и вышла по делу, вот только голы «Амура» получились не самыми ожидаемыми: два из них – в том числе и победный – были заброшены в одном меньшинстве одним и тем же игроком – Кириллом Слепцом.

Слепец забивал в меньшинстве еще на МЧМ, но тут вошел в историю

25-летний Кирилл Слепец – форвард нижних звеньев хабаровчан, который чаще всего выходит сдерживать соперника и убивать меньшинство. При этом он умудряется быть опасным – в прошлой регулярке забил сразу три гола, когда соперники пытались реализовать 4х5.

Вот только хоккеисты «Витязя» были не в курсе. Более того, они довольно медленно учатся даже на собственных ошибках.

В конце второго периода защитник «Амура» Кэм Ли получил 2 минуты штрафа за задержку соперника – и это действие вполне можно считать результативным.

Фредерик Готье из «Витязя» сразу же выиграл вбрасывание в чужой зоне, но его партнер Джереми Руа умудрился потерять шайбу на синей линии – Слепец ткнул ее себе на ход, после чего реализовал выход 1-в-0.

Через минуту гости снова зазевались – и Слепец вновь забросил в меньшинстве! Гол по стилю получился другой – уже Гиздатуллин выцарапал шайбу в средней зоне, а Кирилл добил ее. Кстати, гол стал победным в матче.

Слепец стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, кому удалось оформить дубль за одно меньшинство. Первым это сделал 13 января 2010 года Дмитрий Тарасов из «Сибири» в матче с «Авангардом». Тогда ему понадобилась 31 секунда.

«Даже не знал об этом, только после игры сказали – отреагировал на необычное достижение Кирилл Слепец, которого партнеры уже успели прозвать «PK killer» в раздевалке. – Обычное чувство. Главное, что команде получилось помочь».

Если слова «Слепец» и «игра в меньшинстве», стоящие рядом, вам кажутся знакомыми, то сейчас немного вернем вам ваш 2019-й. На МЧМ того года Кирилл стал настоящим королем спецбригад в составе сборной России. За турнир он забросил пять шайб, две из которых в меньшинстве. Больше всего тогда пострадала Швейцария – и в группе , и в матче за третье место (ей он оформил хет-трик).

В этом матче вообще залетали необычные шайбы

«Амур» «Витязю» забивал только в неравных составах – и все эпизоды вышли довольно необычными.

До уникального достижения Слепца был гол Александра Щемерова в большинстве. После броска с кистей шайба попала в штангу и от нее отскочила в дальнюю перекладину, расположенную уже в воротах. Из-за динамики судьи не увидели, что шайба пересекла линию – лишь спустя несколько секунд им подсказали, что нужно засчитывать гол.

Щемеров в этом сезоне еще не появлялся на льду, так что возвращение можно назвать удачным.

В третьем периоде уже «Витязь» забросил шайбу-фантом. После броска Ярослава Бусыгина шайба взлетела в воздух и на несколько секунд пропала из обзора практически всех игроков. Отскочив от борта, она упала точно на клюшку к Ивану Воробьеву, и тот без сопротивления отправил ее в ворота. Уж слишком далеко Дмитрий Лозебников поехал ее искать.

Хабаровск провалил старт, но уже почти в топ-8 – все валятся

«Амур» этой победой прервал неудачную серию. Помимо этого, команда Мартемьянова наконец-то забросила в большинстве (шайба Щемерова – лишь вторая такая в сезоне), но реализация лишнего в 6,7% – все еще одна из худших в лиге. Зато в очередной раз у Хабаровска здорово сработало меньшинство: пока он чаще всего забрасывает в этом формате и при этом показывает хороший процент нейтрализации – 85%, (седьмой в лиге).

Удивительно, но с тремя победами в восьми матчах «Амур» не на дне таблицы, и уже в следующей игре может ворваться в зону плей-офф. Помогают соседние команды, которые тоже теряют очки – «Металлург» до сих пор не отошел от чемпионского похмелья, у «Лады» на старте довольно сложный календарь (дважды «Локомотив» и СКА, а также московское «Динамо», «Автомобилист» и «Ак Барс»), у «Авангарда» шесть поражений подряд, а «Барыс» при Немировски вообще забыл как забрасывать (возможно, Буцаев напомнит).

Впереди у «Амура» последний матч домашней серии против «Торпедо». Затем выезд в Татарстан, где хабаровчан ждут спаренные матчи с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» – лидерами лиги по игре в меньшинстве (94,1 и 91,7 соответственно).

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Фото: hcamur.ru ; vk.com/fhr