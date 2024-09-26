+48 тысяч за неделю! Телеграм-канал Ротенберга подозрительно резко прибавил в подписчиках

Что-то похожее было и раньше.

Новости из мира соцсетей и блогов: телеграм-канал главного тренера СКА Романа Ротенберга вышел на новый уровень популярности. По крайней мере, об этом говорит резкий прирост подписчиков: в течение последней недели количество прыгнуло с 8 до 56 тысяч. Рекордный скачок случился 24 сентября, когда на канал подписалось 24170 человек.

Откуда такая популярность? Спортс’‘ покопался в росте новой аудитории.

Цифры пошли вверх одновременно с приходом Деанджело

Тематика канала «Roman Rotenberg» по большей части посвящена СКА или проектам ФХР, но нередко тренер публикует контент и о себе (за последнюю неделю выложены фотографии с Хабибом Нурмагомедовым и сотрудником ДПС) или же кого-то с чем-то поздравляет: Алексея Миллера, Александра Беглова, Сергея Бобровского (последних двоих буквально на днях) и многих других.

Всего за последнюю неделю Роман Ротенберг опубликовал или репостнул в канал 12 сообщений. В среднем они набирали 10-15 тысяч просмотров, хотя пост с поздравлением Сергея Бобровского не дотянул даже до этого. Резкий скачок случился как раз одновременно с переходом в СКА Энтони Деанджело: пост о «невероятном приключении итальянца в России» собрал рекордные 98 тысяч просмотров, 1100 реакций (большинство из которых средний палец) и 227 комментариев. Это самая популярная публикация у Ротенберга.

Если верить сервису TGStat, то суммарные 239 тысяч просмотров за сутки 24 сентября – лишь второй результат канала. 26 июня 2022-го было 637 тысяч – дата совпадает с окончанием турнира 3х3: того самого, где Роман Ротенберг ударил клюшкой 21-летнего хоккеиста «Лады» Илью Чабана. В тот день в канале было много постов, посвященных финалу соревнования, хотя если считать вручную, то до такой цифры они не дотягивают – впрочем, может быть, что-то было и удалено.

Но вернемся в сентябрь 2024-го. Несмотря на резкий рост подписчиков, просмотры не скакнули вверх. Публикации о каравае для Деанджело, развитии хоккея 3х3 на английском и тренировка бросков от новичка СКА собрали 16, 18 и 15 тысяч соответственно.

У публикации о переходе американского новичка еще и бешеный процент вовлеченности аудитории (ERR) – по информации TGStat, она составила 174,2%. Подсчитывается просто: среднее количество просмотров делится на количество подписчиков. Для сравнения: вовлеченность у последних постов около 30%.

Еще несколько цифр: в начале сентября посты тренера редко собирали больше 5 тысяч просмотров. Даже сейчас среднее количество просмотров составляет 9,2 тысячи, а вовлеченность по взаимодействиям (ER – количество реакций и других действий делится на охват и умножается на 100%) всего 3,86%.

Прирост аудитории и статистики совпал с подписанием Деанджело: в топ-10 самых просматриваемых постов за месяц в основном свежие публикации.

Но вряд ли именно защитник привел за собой такое количество подписчиков. К примеру, пост с объявлением Энтони в официальном телеграм-канале СКА собрал только 51 тысячу просмотров – в полтора раза меньше. Публикация тоже попала в топ последнего месяца, но при этом роста подписчиков не наблюдается – за неделю их стало даже на 18 меньше.

Возможно, это связано со сложными отношениями клуба с соцсетями. 12 сентября после поражения «Трактору» (0:3) Роман Ротенберг заявил, что негативные комментарии о команде пишутся «из-за бугра, и этому есть доказательства». После этого в телеграм-канал клуба пришли болельщики с негативной реакцией на такое высказывание, из-за чего СКА пришлось закрыть комментарии.

Не первые странности статистики, связанной с Ротенбергом

Ротенберг завел канал 11 марта 2022 года. Такого резкого прироста аудитории, как в последнюю неделю, не было никогда. В среднем было около 10 тысяч, а в течение 2023-го тренер даже терял аудиторию – падал до показателя в 6 тысяч. До 8 тысяч добил в течение последнего года.

Вообще накрутки голосов и массовые вбросы комментариев в пользу Ротенберга – явление не такое уж и уникальное. Вот только несколько самых громких случаев:

• В хоккейных группах «ВКонтакте» часто случаются метаморфозы в опросах, где одним из вариантов выбора выступает Ротенберг. Например, в опросе паблика «Новый уровень» «Кто должен стать новым президентом КХЛ?» 2015 года в последний момент сменился лидер – Александра Медведева подвинул именно Роман. Интересно, что теперь они трудятся в одном клубе.

• В феврале 2015 года опрос на лучшего менеджера сезона проводился на «Чемпионате», и с очень солидным отрывом победил Ротенберг – набрал 35%. У ближайшего преследователя – Кирилла Фастовского – было 25%. Одновременно с этим опросом реклама с призывом голосовать за Ротенберга активно гуляла по соцсетям. Например, ее распространял твиттер Коффбой (почти миллион подписчиков в тот момент).

• В апреле 2017 года на Sports.ru опубликовали опрос «Роман Ротенберг – лучший менеджер КХЛ?» . Вариант «Нет» сразу вышел вперед – за него голосовали примерно 80% человек из первых 4-5 тысяч участников. Но через два дня после публикации, когда опрос утонул в количестве других постов на главной странице Sports.ru, за Ротенберга начали массово голосовать. К 11 часам утра по Москве вариант «Да» набрал 40%, к 15.00 – 45%, а к 16:40 статистика достигла заветной цифры в 51%.

Погружение во внутренности сайта показало: с 15:40 до 16:50 очень, очень много людей для чего-то пришли в опрос про Романа Ротенберга и его коллег. Среди зарегистрированных пользователей только 17,8% голосовавших нажимали «Да» (82% – «Нет»), а среди незарегистрированных – 55,1% (44,9% – «Нет»).

• В январе 2020 года Sports.ru проводил целое расследование , связанное с положительными комментариями о работе Ротенберга. Тогда один из читателей сайта обратил внимание, что под новостями с его тегом в топы стали массово попадать хвалебные комментарии. Плюсы они набирали максимально быстро.

Оказалось, что хвалебные комментарии массово плюсовали с одних и тех же IP-адресов, то есть это были специально созданные аккаунты. Причем не роботы, а реальные люди. Схема одинаковая. Через несколько часов или дней после публикации новости такие аккаунты оставляли позитивные комментарии про Ротенберга, перелогинивались и писали еще. В это время точно такие же серийные аккаунты под одними IP-адресами массово ставили плюсы, тоже перелогинивались и заново плюсовали. Владельцев таких аккаунтов модераторы тогда забанили.

Фото: ska.ru