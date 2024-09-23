Важное в КХЛ за неделю: «Адмирал» и «Сибирь» бьют лидеров, провал звезды из «Динамо» и отмазки перед Ротенбергом

Сезон продолжается.

В КХЛ закончилась третья игровая неделя. По понедельникам – традиционный текст с ключевыми эпизодами и тенденциями прошедших матчей. Если раньше вы могли что-то упустить, то больше такое не повторите. Залетайте в комментарии, спорьте, пишите пожелания – одну идею оттуда мы уже реализовали!

Лучшие клубы: «Адмирал» и «Сибирь» сенсационно побеждают всех

● «Адмирал» поражает по-настоящему: разгромил «Куньлунь» (7:1), крупно победил московское «Динамо» (4:1) и выиграл у ЦСКА (3:2 ОТ). Тренер Леонид Тамбиев анонсировал переход «Адмирала» к новой атакующей системе. Пока все работает.

● «Сибирь» последовательно обыграла «Нефтехимик» (5:2), «Куньлунь» (3:1) и «Спартак» (3:1), которые до этого были лидерами Востока и Запада. 38-летний нападающий Сергей Широков забивает уже в пяти играх подряд.

● ЦСКА проиграл на выезде «Адмиралу» (2:3 ОТ), но выдал домашние победы над московским «Динамо» (3:1) и «Витязем» (3:2). Важное изменение по ходу недели: Илья Воробьев поменял сочетания звеньев, с которым ЦСКА начинал сезон. Теперь результат делают не только Абрамов, Полтапов и Соркин.

● «Автомобилист», как и ЦСКА, проиграл только раз в овертайме с «Барысом» (1:2 ОТ). Победы над «Авангардом» (3:0) и «Ладой» (1:0) позволили команде Николая Заварухина выйти на первое место Востока. Во многом это заслуга вратарей: Владимир Галкин и Евгений Аликин отметились сухарями.

Худшие клубы: у «Торпедо» продолжается кризис, «Авангард» идет на серии поражений

● «Торпедо» опустилось на 10-е место Запада, проиграв «Сочи» (3:5), «Северстали» (4:5) и СКА (3:4). Команда много забивает, но это единственный плюс. Совсем не работают спецбригады – реализация большинства всего 6,1% (21-е место в лиге). Кажется, в «Торпедо» продолжается кризис, который начался еще в прошлом сезоне.

● «Авангард» по-прежнему играет без Владимира Ткачева и Рида Буше. Недельный итог неутешительный: поражения от «Салавата» (2:4) и «Автомобилиста» (0:3). Заново подписан Райан Спунер, который ушел из клуба в межсезонье. Пока он не выходит на лед, а общая серия без побед растянулась уже на четыре матча.

● Меньше всего удивляет присутствие в числе худших «Куньлуня» и «Лады». Команда из Тольятти по-прежнему идет с двумя победами в сезоне, хотя провела уже семь игр. «Куньлунь» выиграл немногим больше (3 из 7), но игра в обороне там стала только хуже.

● «Спартак» и «Амур» тоже завершили неделю без набранных очков. Москвичи уступили «Сибири» (1:3), а хабаровчане – московскому «Динамо» (1:2). Мы не включили их в таблицу, потому что оба клуба провели всего по одной игре.

Топ-5 звезд: символ «Адмирала» и бывший резервист СКА

1. Даниил Гутик, «Адмирал». Трижды за сезон выдал матчи с хет-триками из ассистов. Дважды сделал по 0+3 на прошедшей неделе – в играх с «Куньлунем» и «Динамо». На его месте мог быть любой другой игрок «Адмирала»: вратарь Демченко, защитник Шулак, нападающие Шэн и Петухов. И все-таки оставим здесь Гутика – лидера и символа «Адмирала» Леонида Тамбиева.

2. Тревор Мерфи, «Сибирь». На старте сезона команду критиковали в том числе из-за игры легионеров. Пошли победы – и они совпали с игрой новосибирских иностранцев. Защитник Мерфи набирал очки в каждом матче на неделе (2+3). Особенно ему удалась встреча со «Спартаком» (3:1, 1+1 у Тревора). «Сибирь» уже неожиданно идет в тройке лучших на Востоке.

3. Григорий Кузьмин, СКА. У СКА были два успешных матча («Сочи» – 7:4, «Торпедо» – 4:3). Важную роль в них сыграл 21-летний нападающий Кузьмин. Он дебютировал за клуб еще в плей-офф-2023/24. В этой регулярке у Кузьмина есть 4 (2+2) очка за 3 матча и место в звене с Кузнецовым и Демидовым. Кузьмин не теряется: на этой неделе дважды забил и сделал ассист.

4. Стефан Да Коста, «Автомобилист». Об игроках клуба из Екатеринбурга можно писать много. Например, не забывайте про Брендана Лайпсика – у игрока с русским паспортом (получил еще в СКА) уже два гола в сезоне. Да Коста же всем ассистирует. За все матчи на старте регулярки имеет 6 голевых передач – половину из них Стефан сделал на этой неделе. Ветеран все еще решает.

5. Денис Гурьянов, ЦСКА. Банда вернувшихся из НХЛ игроков постепенно адаптируется в Москве. Вратарь Иван Просветов стабильно влияет на результат и выдает удивительные сэйвы . Денис Гурьянов наконец-то находит себя. Он забросил важнейшую шайбу в матче с «Динамо» (3:1), а потом отличился во Владивостоке. Голов от Дениса ждут намного больше – первые шаги сделаны.

Гол: идеальная контратака «Автомобилиста» в Омске

«Авангард» давил в игре с «Автомобилистом», но исход матча определился уже в середине второго периода. Третью шайбу в этой встрече забросил Владимир Кузнецов. 26-летний нападающий никогда не забивал больше пяти голов за сезон. Тут первый уже случился – посмотрите на его действия перед вратарем Омска.

Яркий матч: «Локомотив» и «Салават» устроили медовое побоище

В комментариях к предыдущему посту вы просили выделять лучший матч на неделе. Мы над этим подумали: для лучшего нужны конкретные критерии, да и отметить только один из всех правда сложно. Поэтому пока в нашем материале матч просто будет ярким – и не всегда из-за достижений на льду. «Локомотив» дома проиграл «Салавату» (2:3 ОТ), хотя вел 2:0.

Куда важнее все то, что происходило вокруг. Игроки «Салавата» поддержали травмированного нападающего Глеба Кузьмина: повесили его джерси на скамейке, позвонили в больницу после матча. «Локомотив» продавал игру через «медовое побоище» – с кадрами из мультфильма «Винни-Пух». Конечно, не обошлось и без красивого отыгрыша поражения.

Радость: Илья Набоков прыгает после отраженного буллита

«Металлург» впервые за три матча в этой регулярке обыграл «Нефтехимик» (1:0 Б). Голкипер Илья Набоков радовался эмоциональнее, чем после победы в Кубке Гагарина.

Момент: игрок «Сочи» скопировал «птичку» Кузнецова

Нападающий Тимур Хафизов набрал 5 (4+1) очков за три матча на неделе. Особенно ярко он показал себя в матче против СКА (2+1). Победить в той встрече эти личные достижения Хафизова не помогли, но его радость на секунду перекрыла результат. Один из голов Хафизов отпраздновал фирменной «птичкой» Евгения Кузнецова – в матче против него.

Потом Хафизов дал контекст. Оказалось, что это его ответ на действия Кузнецова – Тимур объяснил: «Он сказал: «Я думал, будет весело, ты поймешь мою шутку». Это он про эпизод, когда швырнул мне снегом в лицо на вбрасывании. Непонимание возникло. Евгений извинился за тот эпизод».

После игры они ожидаемо помирились.

Настоящий герой: Владислав Кара – и совсем не из-за голов

19 сентября главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев вспомнил дубль Кары из матча с «Нефтехимиком» за пару дней до этого: «Влад Кара не праздновал свои шайбы. Он знал уже, что у него ушла из жизни мама, и посвятил ей этот дубль». Кара пропал из заявки «Сибири» и пропустил встречу против «Куньлуня». Уже 21 сентября Кара вышел на игру со «Спартаком».

Мужчина.

Провал: Максим Комтуа – статусный легионер, который выпал из состава «Динамо»

20 сентября «Динамо» крупно проиграло «Адмиралу» (1:4), а Комтуа забил единственную шайбу. Через пару дней «Динамо» приехало в Хабаровск к «Амуру» (2:1) – там Макс оказался вне заявки. За семь игр сезона у него 2+0 и минусовая полезность (-3). Подписание бывшего нападающего клубов НХЛ выглядит провалом «Динамо».

До этого Алексей Кудашов говорил : «Мы сейчас как раз занимаемся отношениями внутри коллектива. Поэтому не хочу в публичное пространство это выносить».

Неужели через Комтуа другие легионеры «Динамо» получили какой-то сигнал?

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Ротенберг недели: игроки СКА переживают из-за места в составе

Романа привычно было много, но особенно запомнились его вот эти слова после встречи в Нижнем: «После прошлого матча ко мне подошли некоторые ребята, говорят: «Плохо сыграли, все понимаем, но дайте возможность выйти в следующем матче, хотим отмазаться». Пожалуйста – сегодня отмазались. Молодцы!»

Теперь СКА подписал защитника-легионера Тони Деанджело (о нем читайте тут ). Ротенберг объясняет, что он приходит на место травмированного Земченка. Учитывая проблемы команды при игре в обороне, отмазываться надо и другим защитникам.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; hcadmiral.ru ; hcsibir.ru