Зачем давать суперконтракты 30-летним? В эпоху потолка это выстрел себе в ногу

А может, жесткий потолок не так уж хорош?

Новый контракт Леона Драйзайтля (8 лет по 14 млн) всколыхнул обсуждение по двум ключевым вопросам:

1) Это конец шансам «Ойлерс» на кубок?

2) Сколько же получит Макдэвид следующим летом, если сейчас у него 12,5 млн?

Второй – ладно, это же просто перебор цифр: ну 15, ну 16, может быть, даже 18,4 млн (максимальные 20% от предполагаемых 92 млн на сезон-2025/26).

С первым интереснее. Много примеров из прошлого можно вспомнить и сопоставить.

«Питтсбург» добрался до финала в 2008-м, когда Малкин и Кросби были на детских контрактах. В 2009-м успел взять кубок до большого продления Малкина. А потом долго страдал, перебирая партнеров для своих суперзвезд. Пазл сложился только через 7 лет, когда у «Торонто» подобрали урезанный контракт Кессела (кто бы мог подумать). Но как только обе суперзвезды «пингвинов» перевалили за 30 – ни одной победы в плей-офф.

«Чикаго» взял первый кубок, когда Тэйвс и Кэйн были на контрактах новичка, два следующих – когда они играли на умеренных «мостиках». С 2015-го их 21 млн на двоих потащил команду вниз – ни одной выигранной серии за 8 лет и падение за Бедардом. Причем им тогда вообще было по 27.

Это самые яркие примеры и даже не самые печальные. «Торонто» страдает от контракта Тавареса (11 млн, еще год), «Калгари» – Юбердо (10,5 млн, еще 7 лет, но уже страдает). «Лос-Анджелес» платит 11 млн Даути, который еще не обуза, но уже далеко не лучший защитник лиги. «Питтсбург» платит почти 10 млн Карлссону (которого непонятно зачем брал, но это другая история). «Вашингтон» не мучается с Бэкстремом, а «Монреаль» – с Прайсом только потому, что они в принципе не могут играть по состоянию здоровья.

14-миллионный контракт Драйзайтля вступит в силу, когда ему будет почти 30. Сейчас он на пике, который уже длится примерно шесть лет. Сколько еще: два года, три, четыре? В районе тридцати в любом случае начинается спад – яркий или постепенный, но спад. Исключения есть, но они редки. Не нужно быть суперпрогнозистом, чтобы предположить, что этот контракт со временем станет удавкой для клуба. И это время может наступить очень скоро.

Есть же еще и другой момент. Драйзайтль эти шесть лет своего пика явно играл на бо́льшие деньги, чем ему платили. Так бывает: подписал длинный контракт в неудачный момент. Та же история случилась с Маккинноном и «Колорадо». И вроде как у клуба, помимо прочего, еще и моральные обязательства доплатить за неполученное. Ну и сам игрок в таких случаях, наверное, требует надбавку за вредность.

Ровно так «Вашингтон» подписал полуживого Бэкстрема на 5 лет и 9,2 млн. Потому что считалось, что ему недоплачивали по прошлому контракту (по-моему, это не так, но не суть).

Но где грань между человеческим отношением и рациональностью, без которой не выжить в жестокой конкуренции НХЛ? Как ее нащупать? И надо ли? «Даллас» запросто слил Джона Клингберга, который был первым пакмувером команды несколько лет на скромном контракте 4,25 млн. А когда пришло время для нового, в команде уже подрос Хейсканен, да и швед начал сдавать (причем еще до 30 лет).

Но это ладно, у Драйзайтля другая история. Прямо сейчас он топ. Я даже могу представить, что Леон будет более или менее в порядке до конца нового контракта. Но не настолько, чтобы он перестал считаться плохим.

Однако в итоге все всё понимают и принимают риски. Эти риски станут еще больше, когда Макдэвид получит свои 15-16-18 через год (контракт закончится через два, но мало сомнений, что продлят его заранее, как и немца). Да, надо успеть взять кубок в этом сезоне, пока платежка не перегружена – там ведь может оказаться еще 10-11 млн для Бушара.

Ну – таков жизненный цикл успешной команды НХЛ. «Торонто» вот уперся в потолок, не успев стать успешной командой НХЛ.

С другой стороны – а делать-то что? Отказаться от суперзвезды, потому что она хочет слишком много денег?

Вот «Тампа» без сожалений отпустила Стэмкоса – многолетнего капитана и вроде как ментального лидера. «Вегас» не стал продлевать Маршессо – героя чемпионского плей-офф. Но они старше на 5 лет – это большой срок.

Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы от большой звезды на пике – даже если этот пик вот-вот закончится – кто-то избавился. Ну, такие были, но еще до потолка. Да, сейчас большие контракты 30-летним – это выстрел себе в ногу, но отказаться от игрока уровня Драйзайтля – это же сразу в голову. Тем более, когда команда только что играла в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Последнее, что нужно в такой ситуации – сливать одного из двух ее лидеров.

Так может, пора жесткий потолок все же как-то смягчить? Все равно полного равенства в лиге не дает даже он. Где-то лучше климат, где-то налоги, где-то все вместе, да еще и в руководстве не дураки.

Допустим, если бы можно было выводить из-под потолка контракты игроков, которые провели в клубе 10+ лет. Ну или хотя бы учитывать только половину суммы. Плюсик к патриотизму и планомерному развитию. Аргумент для стареющих звезд не бегать по клубам, пока твой занимается перестройкой. Представьте, что Кэйн и дальше играл бы за «Чикаго» – и не за 4 млн, а за 8. Помогал бы сейчас развитию Бедарда.

Или представьте, как выглядела бы платежка «Тампы» или «Питтсбурга» и какие возможности им открывала! Минус ползарплаты Кучерова, Василевского, Хедмана и Кросби, Малкина, Летанга – плюс 10 с лишним миллионов на усиление.

В конце концов, любую идею можно усовершенствовать. Лига равных хороша ровно до того момента, когда твоя любимая команда начинает терять сильных игроков, потому что они не влезают в платежку – особенно, если это игроки, которые были в команде с самого драфта. А потом – неизбежно нырять на дно за новыми звездами, потому что ограниченный ресурс этой команды закончил жизненный цикл. Однажды можно просто не вынырнуть.

Фото: AP /George Walker IV, Jason Franson