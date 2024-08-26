Загадка: что Ротенберг показывает судье?

Разгадка внутри!

СКА обыграл «Ак Барс» (4:3, бул). Второй матч подряд на турнире имени Пучкова завершился для команды Романа Ротенберга без победы в основное время. Ранее случился такой же буллитный успех над «Сочи» – в игре там было 1:1. Теперь же СКА даже проигрывал 0:2 по ходу матча, менял вратаря, переворачивал все на 3:2. И даже так все равно упустил преимущество по счету.

Главный итог матча скрывается совсем не в результате. Вы наверняка уже видели кучу мемов и обсуждений видео с участием Ротенберга. Если нет, наслаждайтесь!

Есть версии, почему же он так эмоционально себя ведет? Ответ – ниже.

Что именно так сильно не понравилось Ротенбергу

Мы привыкли, что главный тренер СКА никогда не сдерживается в общении с арбитрами. За предыдущие сезоны набралось много эпизодов, когда он спорил из-за трактовок моментов. Здесь же недовольство Ротенберга вызвал штраф, который отбывал Валентин Зыков. Во втором периоде игрок СКА нарушил процедуру вбрасывания – заехал в круг раньше, чем судья ввел шайбу в игру.

СКА на тот момент проигрывал 1:2, а этим моментом лишил себя розыгрыша большинства. Прямо перед этим удаление схватил нападающий «Ак Барса» Егор Коршков. Ротенберг как раз и доказывал главному арбитру, что линейный слишком долго вбрасывал шайбу. Посмотреть на это подъехал и капитан Евгений Кузнецов – ранее он уточнял у судей формулировку по удалению.

Кстати, реализация большинства в итоге оказалась важным фактором для СКА в этом матче. Все тот же Валентин Зыков оформил дубль – оба раза добивал шайбу в ворота с пятака. О проблеме с концентрацией при игре на пятаке и дисциплине как раз рассуждал после матча тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Вместе команды набрали 24 минуты штрафа (у Казани из них – 14).

Судейские решения казались спорными не только представителям СКА. Игрок «Ак Барса» Александр Барабанов напомнил об изменениях. Теперь можно касаться шайбы, а затем сбивать соперника. Барабанов высказался: «Вроде человек играет в шайбу, потом подножка. Только что проводили собрание и говорили, что не будут за это удалять. И удаляют. Поэтому есть вопросы».

Важные события матча: травма Плотникова, действия Кузнецова, вратарская замена

Другие детали.

● СКА опять сделал рокировку вратаря во время матча – это активно практиковалось еще в сезоне-2022/23. Артемий Плешков начал матч в старте, но уже в первом периоде дважды пропустил. Вместо него появился Никита Серебряков, который дебютировал на турнире имени Пучкова. В игровое время «Ак Барс» забил Серебрякову всего однажды (Коршков). Затем Никита выиграл серию буллитов.

● Евгений Кузнецов привычно реализовал буллитную попытку, но его игровая результативность пока страдает. Перед матчем Кузнецов не пожал руку Дмитрию Яшкину, когда капитаны команд приветствовали арбитров. Скандала за этим нет – в НХЛ такое обычно не принято. Кузнецов все еще привыкает к деталям новой лиги и команде. Всю игру у него опять менялись партнеры по звену.

● У СКА есть и обидная потеря: шайба прилетела в лицо Сергею Плотникову. Момент смотрелся жестко: Плотников покинул площадку с помощью партнеров и в игру больше не возвращался. В этом эпизоде Плотников перекрывал вратаря – прямо как настраивал Ротенберг после игры с «Сочи». Он вообще часто действует именно на пятаке: с этой позиции забросил Сергею Иванову в прошлой встрече.

● «Ак Барс» проиграл впервые за лето. До этого проходили предсезонку без потерь: дважды обыграли «Нефтяник» (4:2, 6:4) и «Куньлунь» (4:3, 1:0). 23 августа была сухая победа над «Северсталью» (3:0). Казань наигрывает новое ведущее звено (Барабанов – Петан – Яшкин) и выглядит максимально подготовленной к сезону. С первым топ-соперником «Ак Барс» не провалился.

СКА – «Ак Барс» – 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 13 Терехов (Галимов, Лямкин)

0:2 – 19 Яшкин (Семенов)

1:2 – 30 Зыков (Хайруллин)

2:2 – 40 Зыков (Грицюк, Глотов)

3:2 – 48 Глотов (Зайцев)

3:3 – 54 Коршков (Петан, Юдин)

СКА громко презентовал Кузнецова. Только все внимание забрал на себя Ротенберг

СКА чуть не проиграл «Сочи» – спасли лишь буллиты Кузнецова. Неужели мощный состав сбоит?

Фото: ska.ru