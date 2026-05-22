Никишин сыграл 17:25 в 1-м матче финала Востока с «Монреалем». У него 1 бросок, 2 хита, 1 перехват и «минус 1»

Защитник «Каролины» Александр Никишин принял участие в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля » (2:6, 0-1).

24-летний россиянин отыграл 17:25 и завершил встречу с полезностью «минус 1» (минус получен при шайбе «Канадиенс» в пустые ворота).

Никишин отметился 1 броском в створ (еще 2 попытки были заблокированы), 2 силовыми приемами и 1 перехватом.

В 7 играх в текущем плей-офф НХЛ у Александра нет баллов за результативность при нейтральной полезности.