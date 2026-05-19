Ротенберг на вопрос о том, что в финале Кубка Стэнли сыграет «его воспитанник»: «Стараемся развивать наших игроков по самым современным методикам, собирая их со всего мира»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что экс-игроки клуба Иван Демидов и Александр Никишин сыграют в 3-м раунде Кубка Стэнли-2026.

«Каролина» и «Монреаль» встретятся в финале Восточной конференции.

– В финале Кубка Стэнли в этом году точно сыграет один из ваших воспитанников – Иван Демидов или Александр Никишин. О чем вам это говорит? Вы их так здорово подготовили в СКА?

– Мы стараемся всегда развивать наших игроков – и детей, и взрослых – по самым современным методикам, собирая их со всего мира. Мы общаемся со многими тренерами из разных стран. Я давным-давно лично знаю многих генеральных менеджеров, которые работают в НХЛ. Знаю лично владельцев и президентов клубов. Общаюсь с ними постоянно.

И конечно, когда мы находимся в таком взаимодействии, это идет на пользу всем. Я очень рад, что мне дают доступ к их базе упражнений. Есть возможность изучать, смотреть, как тренируются в НХЛ.

А мы своих ребят будем готовить по самым современным методикам. Это приводит к тому, что они выступают в НХЛ на самом высоком уровне, пробиваясь даже в третий раунд Кубка Стэнли и внося большой вклад в командные победы.

«Монреаль» на характере вытащил серию против «Баффало». Хотя там даже был счет 8:3 в пользу «Клинков» в шестом матче. Я смотрел матч в повторе. Вот яркий пример того, что нельзя расслабляться, даже когда ты ведешь дома в счете 3:1. В этом и есть прелесть хоккея, что все постоянно меняется.

«Монреалю» побеждать непросто, но команда идет вперед. Я желаю удачи всем нашим ребятам. Посмотрим серию, в которой друг против друга сыграют Саша Никишин и Ваня Демидов. Будет очень интересно! – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Птенцы гнезда Ротенберга...Слезы наворачиваются на глаза от гордости за этого великого и скромного человека.На таких стояла и стоять будет Русская земля.
Нет, не так. Как известно, Земля лежит на спинах гигантских слонов, а те, в свою очередь, стоят на панцире исполинской черепахи, которую и держит свет атлант Роман Борисович Ротенберг.
Он памятник себе воздвиг нерукотворный
К нему не зарастёт народная тропа
Такими вопросами мэтра в тупик не загнать. Любой российский игрок в НХЛ - его воспитанник
Или хотя бы лично знакомы и хорошо общаются, делятся так сказать идеями, опытом...
С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?»
«Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…»
Большой оригинал.
"За завтраком Канту?"
Вот эти вот, знаменитые "воспитанники" РомБорисыча. Демидов, перешедший из системы Витязя. И еще больший "воспитанник" - Никишин, перешедший в СКА уже имея под 100 матчей в КХЛ за Спартак. Там, в другом финале кстати еще один такой "воспитанник" - Бардаков))))
Кочеткова кстати можно тоже в "воспитанники" записать. Аж 8 матчей в системе СКА
Это как журналисту нужно проникнуть языком в Ромку ,чтобы применить слово воспитанник ???
Они просто горбят над ним
Так это лысенков же, он язык оттуда и не вынимает
Мало кто знает, что все тренеры КХЛ утверждают у Ротенберга планы на все игры . По сути, Роман тренирует все клубы, главные тренеры просто воплощают его идеи в жизнь и работают по его уникальной базе упражнений. И что характерно, всегда кто то один из тренеров, работая в матче по плану Ротенберга побеждает в каждом матче). Потрясающая эффективность гения).
Это какой-то АБЗАЦ полнейший, сегодня что, день Ротенберга на Спортсе, просто засилье одного Великого методиста, теперь он к Кубку Стэнли руку приложил. Ужас
Кто нибудь хоть бы раз спросил у тамошних гм и гт, слышали ли они хотя бы про данного Петрушку. А то он с ними постоянно на связи, общается и методы перенимает, а они может и не в курсе.
Знаю лично!!! Менеджеров, владельцев и президентов клубов Нхл...
Это что, серьёзно говорит человек!?)
И он не выпимши и не под "белым"!?
почитал комментарии, успокоился, с НОРМАЛЬНЫМИ людьми все нормально))))
