Ротенберг на вопрос о том, что в финале Кубка Стэнли сыграет «его воспитанник»: «Стараемся развивать наших игроков по самым современным методикам, собирая их со всего мира»

Ротенберг высказался о том, что Демидов и Никишин вышли в 3-й раунд Кубка Стэнли-2026.

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что экс-игроки клуба Иван Демидов и Александр Никишин сыграют в 3-м раунде Кубка Стэнли-2026.

«Каролина» и «Монреаль» встретятся в финале Восточной конференции.

– В финале Кубка Стэнли в этом году точно сыграет один из ваших воспитанников – Иван Демидов или Александр Никишин. О чем вам это говорит? Вы их так здорово подготовили в СКА?

– Мы стараемся всегда развивать наших игроков – и детей, и взрослых – по самым современным методикам, собирая их со всего мира. Мы общаемся со многими тренерами из разных стран. Я давным-давно лично знаю многих генеральных менеджеров, которые работают в НХЛ. Знаю лично владельцев и президентов клубов. Общаюсь с ними постоянно.

И конечно, когда мы находимся в таком взаимодействии, это идет на пользу всем. Я очень рад, что мне дают доступ к их базе упражнений. Есть возможность изучать, смотреть, как тренируются в НХЛ.

А мы своих ребят будем готовить по самым современным методикам. Это приводит к тому, что они выступают в НХЛ на самом высоком уровне, пробиваясь даже в третий раунд Кубка Стэнли и внося большой вклад в командные победы.

«Монреаль» на характере вытащил серию против «Баффало». Хотя там даже был счет 8:3 в пользу «Клинков» в шестом матче. Я смотрел матч в повторе. Вот яркий пример того, что нельзя расслабляться, даже когда ты ведешь дома в счете 3:1. В этом и есть прелесть хоккея, что все постоянно меняется.

«Монреалю» побеждать непросто, но команда идет вперед. Я желаю удачи всем нашим ребятам. Посмотрим серию, в которой друг против друга сыграют Саша Никишин и Ваня Демидов. Будет очень интересно! – сказал Ротенберг.