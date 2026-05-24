Никишин во 2-м матче серии с «Монреалем»: 1 бросок, 1 хит, 2 блока, 2 потери и «минус 1» за 13:36
Защитник «Каролины» Александр Никишин принял участие во втором матче финала Восточной конференции с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1).
24-летний россиянин (13:36) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 2 блока и 2 потери.
В 8 играх в текущем плей-офф НХЛ у Никишина нет набранных очков при полезности «минус 1».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии