Защитник «Баффало» Пауэр играл в Кубке Стэнли с порванной связкой голеностопа. У Томпсона были проблемы с поясницей
Журналист Мэтт Бове сообщил, что защитник «Баффало» Оуэн Пауэр играл в плей-офф НХЛ с разрывом связки голеностопа.
23-летний канадец провел 13 матчей и набрал 6 (0+6) очков при полезности «плюс 5» и 21:28 в среднем на льду.
Также отмечается, что проблемы со здоровьем были у форварда Тейджа Томпсона – его беспокоила боль в пояснице.
28-летний игрок набрал 15 (5+10) очков за 13 матчей и стал лучшим бомбардиром команды в Кубке Стэнли.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Мэтта Бове
