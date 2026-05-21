Защитник «Баффало» Пауэр играл в Кубке Стэнли с порванной связкой голеностопа. У Томпсона были проблемы с поясницей

Защитник «Баффало» Пауэр играл в Кубке Стэнли с порванной связкой голеностопа.

Журналист Мэтт Бове сообщил, что защитник «Баффало » Оуэн Пауэр играл в плей-офф НХЛ с разрывом связки голеностопа.

23-летний канадец провел 13 матчей и набрал 6 (0+6) очков при полезности «плюс 5» и 21:28 в среднем на льду.

Также отмечается , что проблемы со здоровьем были у форварда Тейджа Томпсона – его беспокоила боль в пояснице.

28-летний игрок набрал 15 (5+10) очков за 13 матчей и стал лучшим бомбардиром команды в Кубке Стэнли.

