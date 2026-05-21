  Защитник «Баффало» Пауэр играл в Кубке Стэнли с порванной связкой голеностопа. У Томпсона были проблемы с поясницей
Защитник «Баффало» Пауэр играл в Кубке Стэнли с порванной связкой голеностопа. У Томпсона были проблемы с поясницей

Журналист Мэтт Бове сообщил, что защитник «Баффало» Оуэн Пауэр играл в плей-офф НХЛ с разрывом связки голеностопа.

23-летний канадец провел 13 матчей и набрал 6 (0+6) очков при полезности «плюс 5» и 21:28 в среднем на льду.

Также отмечается, что проблемы со здоровьем были у форварда Тейджа Томпсона – его беспокоила боль в пояснице.

28-летний игрок набрал 15 (5+10) очков за 13 матчей и стал лучшим бомбардиром команды в Кубке Стэнли.

Экс-генменеджер «Баффало» Адамс о словах, что в городе «нет пальм» и клубу сложно привлекать игроков: «Я из Баффало и люблю родной город. Горжусь успехом команды»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Мэтта Бове
logoКубок Стэнли
logoТейдж Томпсон
травмы
logoОуэн Пауэр
logoБаффало
logoНХЛ

Пауэр в этом сезоне поразил работоспособностью. Год назад он сказал, что ему надо улучшать игру в защите и он действительно стал играть намного надежнее. Может даже в минус своим атакующим действиям. Но он все-таки в первую очередь защитник.
Там конечно еще работать и работать. Особенно в силовой надо добавлять. Но видно, что человек готов это делать, и это главное.
Ответmemphis
Пауэр и Самуэльсон просто классную работу проделали
Оба другой уровень показали
