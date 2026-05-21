  • Экс-генменеджер «Баффало» Адамс о словах, что в городе «нет пальм» и клубу сложно привлекать игроков: «Я из Баффало и люблю родной город. Горжусь успехом команды»
Бывший генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс прокомментировал слова, сказанные им в декабре 2024 года. Тогда команда проиграла 6 матчей подряд и шла на 14-м месте в Восточной конференции.

«Мы сейчас не город назначения, куда приезжают ключевые свободные агенты. У нас нью-йоркские налоги и нет пальм. Это реальность, с которой приходится иметь дело», – заявил функционер. Адамса уволили спустя год – в декабре 2025-го.

«Из каждой ситуации ты извлекаешь урок. Для меня самым сложным моментом в этой истории было то, что я из Баффало и люблю родной город. Я так горжусь тем, что занимал эту должность, и тем успехом, которого добивается команда.

Для меня всегда было важно быть максимально прозрачным и честным, помогать болельщикам понять, каков наш план и почему. Но да, за последние пару месяцев я все обдумал, и, конечно, есть вещи, о которых я бы сказал: «В следующий раз я, возможно, сделаю все по-другому», – сказал Адамс.

История года в НХЛ: уволили менеджера, который собрал топ-команду

«Баффало» продлил контракт с главным тренером Раффом на 2 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
