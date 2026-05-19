Томпсон о вылете «Баффало»: «Отстой и разочарование. Осматривая раздевалку после такого поражения, чувствуешь боль»
Томпсон о вылете «Баффало»: отстой и разочарование.
Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон прокомментировал вылет команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Монреаля» (2:3 ОТ, 3-4).
«Это больно и тяжело. Весь сезон мы играли, чтобы дойти до этого решающего момента. Не думаю, что кто-то в раздевалке чувствовал, что мы уже сделали достаточно. Просто разочарование. Это отстой.
Когда осматриваешь раздевалку после такого поражения, чувствуешь боль. Ты видишь ребят, все их жертвы и упорный труд, которые они вложили в этот сезон – не ради себя, а ради того, кто сидит рядом», – сказал Томпсон.
Рафф о сезоне «Баффало»: «Огромный шаг для клуба и для хоккеистов. Они ощутили гордость от игры за «Баффало» и отдали все, что могли»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии