Томпсон о вылете «Баффало»: «Отстой и разочарование. Осматривая раздевалку после такого поражения, чувствуешь боль»

Томпсон о вылете «Баффало»: отстой и разочарование.

Нападающий «Баффало » Тейдж Томпсон прокомментировал вылет команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Монреаля » (2:3 ОТ, 3-4).

«Это больно и тяжело. Весь сезон мы играли, чтобы дойти до этого решающего момента. Не думаю, что кто-то в раздевалке чувствовал, что мы уже сделали достаточно. Просто разочарование. Это отстой.

Когда осматриваешь раздевалку после такого поражения, чувствуешь боль. Ты видишь ребят, все их жертвы и упорный труд, которые они вложили в этот сезон – не ради себя, а ради того, кто сидит рядом», – сказал Томпсон.

Рафф о сезоне «Баффало»: «Огромный шаг для клуба и для хоккеистов. Они ощутили гордость от игры за «Баффало» и отдали все, что могли»