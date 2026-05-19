Рафф о сезоне «Баффало»: «Огромный шаг для клуба и для хоккеистов. Они ощутили гордость от игры за «Баффало» и отдали все, что могли»
Главный тренер «Баффало» Линди Рафф прокомментировал вылет команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Монреаля» (2:3 ОТ, 3-4).
«Это огромный шаг для клуба и для игроков, чтобы они смогли ощутить гордость от игры за «Баффало».
Когда я согласился на эту работу, то подумал, что хочу, чтобы ребятам нравилось быть «Сэйбрс». Думаю, сейчас это так, и они заставили город гордиться ими.
Результат оказался не таким, как мы хотели, и все они разочарованы. Но они отдали все, что могли», – сказал Рафф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сатй НХЛ
И скиньте уже куда-нибудь Така. Он играть бросил от слова вообще. Видимо перестраховывается от травм, ведь впереди последний длинный контракт.
Приятно смотреть, как Бенсон постепенно выбивается в лидеры команды, умный хоккеист с очень быстрыми руками.