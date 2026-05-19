Рафф о сезоне «Баффало»: «Огромный шаг для клуба и для хоккеистов. Они ощутили гордость от игры за «Баффало» и отдали все, что могли»

Рафф о сезоне «Баффало»: огромный шаг для клуба и для хоккеистов.

Главный тренер «Баффало » Линди Рафф прокомментировал вылет команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Монреаля » (2:3 ОТ, 3-4).

«Это огромный шаг для клуба и для игроков, чтобы они смогли ощутить гордость от игры за «Баффало».

Когда я согласился на эту работу, то подумал, что хочу, чтобы ребятам нравилось быть «Сэйбрс». Думаю, сейчас это так, и они заставили город гордиться ими.

Результат оказался не таким, как мы хотели, и все они разочарованы. Но они отдали все, что могли», – сказал Рафф.

