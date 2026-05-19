  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рафф о сезоне «Баффало»: «Огромный шаг для клуба и для хоккеистов. Они ощутили гордость от игры за «Баффало» и отдали все, что могли»
0

Рафф о сезоне «Баффало»: «Огромный шаг для клуба и для хоккеистов. Они ощутили гордость от игры за «Баффало» и отдали все, что могли»

Рафф о сезоне «Баффало»: огромный шаг для клуба и для хоккеистов.

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф прокомментировал вылет команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Монреаля» (2:3 ОТ, 3-4).

«Это огромный шаг для клуба и для игроков, чтобы они смогли ощутить гордость от игры за «Баффало».

Когда я согласился на эту работу, то подумал, что хочу, чтобы ребятам нравилось быть «Сэйбрс». Думаю, сейчас это так, и они заставили город гордиться ими.

Результат оказался не таким, как мы хотели, и все они разочарованы. Но они отдали все, что могли», – сказал Рафф.

Рафф о поражении в 7-м матче серии с «Монреалем»: «Это больно, но я не позволю сводить весь сезон «Баффало» к одной этой игре. Сказал ребятам, что горжусь ими»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сатй НХЛ
logoЛинди Рафф
logoБаффало
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoМонреаль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Момент конечно в 7-й игре: вратарь не зафиксировал шайбу, свалилась за спиной, Баффало забивает гол, но мгновением ранее прозвучал судейский свисток. Такое себе. Интересно, много ли обсуждают это.
Ответgrauda
Момент конечно в 7-й игре: вратарь не зафиксировал шайбу, свалилась за спиной, Баффало забивает гол, но мгновением ранее прозвучал судейский свисток. Такое себе. Интересно, много ли обсуждают это.
Там неоднозначно, хотя и обидно конечно. Вратарь прижал ловушку ко льду, но шайбы там не было, она была под ним и незафиксирована. Надо было Раффу взять просмотр, но видимо побоялись 2х минутного штрафа в случае подтверждения судейского решения.
ОтветБорнео
Там неоднозначно, хотя и обидно конечно. Вратарь прижал ловушку ко льду, но шайбы там не было, она была под ним и незафиксирована. Надо было Раффу взять просмотр, но видимо побоялись 2х минутного штрафа в случае подтверждения судейского решения.
На это нельзя брать просмотр. Только оффсайд, атака кипера и пропущенная остановка. Даже на подправление ногой нельзя требовать челлендж. Такой просмотр видео-комната инициирует. А ведь к первому голу Хабов есть большие претензии в этом плане.
Линди, об одном прошу, уйми Томпсона. Стал сваливаться в индивидуальную игру, постоянно передерживает шайбу. Два результативных обреза в чужой зоне в серии с Монреалем, один из которых стал решающим в овертайме.
И скиньте уже куда-нибудь Така. Он играть бросил от слова вообще. Видимо перестраховывается от травм, ведь впереди последний длинный контракт.
Приятно смотреть, как Бенсон постепенно выбивается в лидеры команды, умный хоккеист с очень быстрыми руками.
ОтветБорнео
Линди, об одном прошу, уйми Томпсона. Стал сваливаться в индивидуальную игру, постоянно передерживает шайбу. Два результативных обреза в чужой зоне в серии с Монреалем, один из которых стал решающим в овертайме. И скиньте уже куда-нибудь Така. Он играть бросил от слова вообще. Видимо перестраховывается от травм, ведь впереди последний длинный контракт. Приятно смотреть, как Бенсон постепенно выбивается в лидеры команды, умный хоккеист с очень быстрыми руками.
Да, тот момент в овертайме, когда он поверил в себя, вместо того чтобы отдать пас Бенсону, у которого перед собой были пустые ворота, еще долго будет преследовать болельщиков клинков.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафф о поражении в 7-м матче серии с «Монреалем»: «Это больно, но я не позволю сводить весь сезон «Баффало» к одной этой игре. Сказал ребятам, что горжусь ими»
19 мая, 06:30
Вратарь «Монреаля» Добеш о победе в 7-м матче с «Баффало»: «Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет»
19 мая, 06:15
Ньюхук про свой гол в овертайме 7-го матча с «Баффало»: «Невероятные ощущения. Очень много эмоций. Вся серия была настоящей битвой»
19 мая, 05:55
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
22 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
29 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
57 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
10 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
37 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
50 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем